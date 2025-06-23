تضم 12 قسما.. طب أسنان أسوان تستعد لانطلاق الدراسة بها العام المقبل

استقبل الدكتور لؤى سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وفد اللجنة الفرعية لقطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات على هامش زيارته الميدانية لتفقد مباني وتجهيزات كلية طب الفم والأسنان، وذلك بحضور الدكتور وائل محمد مبارك، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمد زكريا عبدالحميد، المستشار الهندسي للجامعة.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت ،ان هذه الزيارة تأتي في إطار خطوات اعتماد الكلية تمهيدًا لانطلاق الدراسة بها مع بداية العام الجامعي 2026 / 2025، حيث تضم الكلية 12 قسماً أكاديميًا وإكلينيكيًا، وتبلغ مدة الدراسة بها خمس سنوات وسنة امتياز، في إطار خطة الجامعة لتخريج كوادر طبية متميزة تخدم محافظات جنوب الصعيد.

طب الاسنان

وتضم اللجنة الزائرة نخبة من كبار أساتذة طب الأسنان في مصر، هم الدكتور محمد سعيد، أستاذ جراحة الفم بجامعة قناة السويس، والدكتورة صفاء التهامي، أستاذ الباثولوجي وعميدة كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط ، والدكتور أحمد طلعت تميرك، أستاذ جراحة الفم وعميد كلية طب الأسنان بجامعة جنوب الوادي.

واضاف "نصرت" ان الجولة التفقدية شملت القاعات الدراسية والمعامل المتخصصة والعيادات التعليمية داخل مبنى الكلية بمدينة أسوان الجديدة، على مساحة تبلغ 3700 متر مربع، وتضم الكلية 6 معامل تطبيقية، إلى جانب المكاتب الإدارية اللازمة لدعم العملية التعليمية والبحثية.

وأكد الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، أن الزيارة تأتي في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة، علي ان تكون هناك زيارة اخري للجنة لمتابعة البرنامج الزمني للتجهيزات المطلوبة لاستكمال كافة المعايير اللوجيستية والبشرية، مشيرًا إلى أن الكلية تمثل إضافة قوية للجامعة، وتسهم في تلبية احتياجات قطاع طب الأسنان بصعيد مصر.

من جانبه صرح الدكتور محمد سعيد بأن الكلية تمثل نقلة نوعية في التعليم الطبي بصعيد مصر، مؤكدًا أنها ستكون رافدًا جديدًا للتميز الأكاديمي وخدمة المجتمع المحلي والإقليمي.

وأشادت الدكتورة صفاء التهامي بالبنية التحتية والتجهيزات التي وصفتها بـالمتميزة، مشيرة إلى أن الكلية تمتلك كافة المقومات الأساسية للانطلاق وفقًا للمعايير القومية والدولية.

فيما أضاف الدكتور أحمد طلعت تميرك أن زيارة اللجنة تهدف لتقييم الجاهزية الفعلية على أرض الواقع، مؤكدًا أن "ما لمسته اللجنة يعكس حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تضمن جودة التعليم والتدريب.

وفي ختام الجولة، أوضح الدكتور وائل الرفاعي، عميد كلية طب الأسنان، أن إنشاء الكلية يعكس حرص جامعة أسوان على التوسع في الكليات الطبية النوعية، لخدمة أبناء الجنوب، وتوفير تعليم متخصص في المجالات الطبية الحديثة.

كما أشار الدكتور محمد زكريا عبدالحميد، المستشار الهندسي للجامعة، إلى أن تصميم وإنشاء الكلية جاء وفق أحدث النظم، بما يدعم تحقيق معايير الجودة الأكاديمية المطلوبة وان الإدارة الهندسية ستقدم كافة اوجه الدعم للانتهاء من كافة التجهيزات التي اوصت بها اللجنة.