تعرف على تفاصيل بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان ومؤسسة مجدى يعقوب

أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان عن توقيع بروتوكول تعاون جديد بين جامعة أسوان ومؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت اليوم برعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسير الدكتور مجدر يعقوب الجراح العالمى.

وقد وقع البروتوكول عن جامعة أسوان الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، وعن مؤسسة مجدي يعقوب الدكتور مجدي أديب إسحاق، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور نخبة من قيادات الجانبين، من بينهم الدكتور محمد زكريا، مدير مركز مجدي يعقوب، والدكتور محمد صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور أشرف معبد، وكيل كلية الطب ومدير مستشفى الجراحة،خالد عسران امين عام جامعة اسوان.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن هذا البروتوكول يأتي في إطار امتداد التعاون المثمر الذي بدأ منذ توقيع أول اتفاقية شراكة في أبريل 2009، والذي تم بموجبها إنشاء مركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان، لخدمة أطفال وكبار مرضى القلب بمحافظات جنوب الصعيد.

بروتوكول تعاون

وأكد رئيس جامعة أسوان أن البروتوكول الجديد يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والعلمي، وتوفير برامج تدريبية متخصصة لخريجي الجامعة من الأطباء وفِرق التمريض والفنيين، إلى جانب دعم الجامعة للتخصصات الطبية غير المرتبطة بأمراض القلب، في حين تستقبل المؤسسة الحالات الطارئة المحولة من الجامعة مثل جلطات القلب الحادة، وتقدم خدماتها العلاجية مجانًا لجميع المواطنين.

وفي ختام اللقاء قدم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت درع جامعة أسوان للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وذلك تقديرًا لجهوده في دعم الجامعة ورعاية الشراكات الوطنية، كما أهدى السير مجدي يعقوب درع المؤسسة لوزير التعليم العالي والبحث العلمى تعبيراً عن تقدير المؤسسة لهذا التعاون الإستراتيجى .