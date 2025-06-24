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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: التسجيل مفتوح بمنظومة التأمين الصحى الشامل

منظومة التأمين الصحى الشامل
منظومة التأمين الصحى الشامل
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى التأمين الصحى لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتيسير التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل ، وخاصة فى ظل الإستعدادات الجارية للتطبيق الفعلى لها ، وتخفيف الأعباء والمشقة عن المواطنين أثناء الحصول على الكارت الخاص بتقديم الخدمة الصحية الشاملة ، علاوة على توفير نماذج شهادات الميلاد وقسائم الزواج بفروع السجل المدنى خلال الأيام القادمة .

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان أكد الدكتور أيمن عبد الله مدير فرع التأمين الصحى على أن التسجيل الجارى للمواطنين للدخول ضمن مظلة المنظومة الجديدة مفتوح وغير مرتبط بموعد محدد ، ولا صحة لإنتهاء التقديم يوم 30 يونيو الحالى ، كما أنه لا يتطلب تقديم برنت من هيئة التأمينات والمعاشات .

حيث يقتصر فقط على تقديم صور لبطاقة الرقم القومى لرب الأسرة ، وأيضاً صور لبطاقات الأرقام القومية للزوجة والأبناء ، مع صور لشهادات الميلاد المميكنة للأبناء تحت سن 15 سنة ، بالإضافة إلى صورة وثيقة الزواج المميكنة وذلك فى أقرب وحدة صحية .

منظومة التأمين الصحى الشامل

وأشار إلى أنه فى حالة أن المتقدم من العاملين بالحكومة سيقدم مفردات المرتب ، أما إذا كان من العاملين بالقطاع الخاص سيقدم إقرار من صاحب العمل بخصم الإشتراك للتأمين الصحى ، فيما قامت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بنشر المستندات المطلوبة للتسجيل بالمنظومة فى مختلف الحالات الأخرى .

فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بإداراتى المرور والمواقف بتكثيف جهود لجنة السيرفيس داخل مراكز ومدن المحافظة لضبط حركة سير السيارات ، وإلزامها بخطوط السير المختلفة .

وكلف محافظ أسوان بإتخاذ الإجراءات الفورية من توقيع الغرامات على أى سيارة يتم ضبها مخالفة لخط السير ، مع سحب الرخصة الخاصة بها ، ووقفها لمدد متتالية .

فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بإداراتى المرور والمواقف بتكثيف جهود لجنة السيرفيس داخل مراكز ومدن المحافظة لضبط حركة سير السيارات ، وإلزامها بخطوط السير المختلفة .

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