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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: تخطى المستهدف لتوريد كميات القمح لموسم الحصاد الحالى 113%

القمح بأسوان
القمح بأسوان
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على نجاح المحافظة فى تخطى المستهدف لتوريد كميات القمح بنسبة 113 % حيث وصل إجمالى الكميات الموردة إلى 552 ألف و 335 طن حتى الآن  .

ويأتى ذلك فى ظل مواصلة أجهزة المحافظة جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح لموسم الحصاد الحالى 2025 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجه المحافظ مسئولى التموين والجهات المختصة بالإستمرار على نفس المستوى من الأداء لتحقيق المزيد من النجاح ، وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى حتى نهاية موسم الحصاد فى منتصف أغسطس القادم .

فيما أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه بالتنسيق مع مختلف الجهات يتم توفير التنافس بين المزارعين من خلال تشجيعهم وحثهم لتوريد كافة الكميات من هذا المحصول الإستراتيجي وتجاوز المستهدف بأكبر نسبة لهذا العام .

توريد القمح 

وأشار أبو القاسم إلى أن الكميات الموردة من محصول القمح شملت 151 ألف و 937 طن داخل الصوامع والشون والبناكر بنطاق المحافظة ، فيما تم توريد 400 ألف و 398 طن داخل صوامع المحافظات المجاورة التى تم التنسيق معها لإستقبال كميات القمح وذلك فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا ، وهو الذى توازى معه توفير 31 ألف و 978 من التقاوى بواسطة مراكز التجهيز فى البحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف.

هذا ومن أجل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بتوفير وسائل نقل بمختلف خطوط السير على مستوى المراكز والمدن ، وخاصة فى ظل إرتفاع درجات الحرارة .

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بإداراتى المرور والمواقف بتكثيف جهود لجنة السيرفيس داخل مراكز ومدن المحافظة لضبط حركة سير السيارات ، وإلزامها بخطوط السير المختلفة .

وكلف المحافظ بإتخاذ الإجراءات الفورية من توقيع الغرامات على أى سيارة يتم ضبها مخالفة لخط السير ، مع سحب الرخصة الخاصة بها ، ووقفها لمدد متتالية .

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