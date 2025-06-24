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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكثيف ندوات التوعية لترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية بأسوان

جانب من ندوات التوعية بأسوان
جانب من ندوات التوعية بأسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة من الجهات المختصة بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتكثيف ندوات التوعية بأسلوب وآلية تنفيذ خطة الترشيد فى ظل المتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطبيق الخطة القومية لترشيد إستهلاك الكهرباء.

وأكد المحافظ على ضرورة الإلتزام بها داخل المبانى والمنشآت بالمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وذلك طوال ساعات العمل الرسمية مع الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب إنتهاء ساعات العمل الرسمية.

ترشيد إستهلاك الكهرباء

وأكد المحافظ، أنه يتم إستثناء المواقع الخدمية الحيوية مثل المستشفيات والوحدات الصحية ومحطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات حيث سيتم متابعة القراءات بالمراكز والمدن للتأكد من مدى إلتزام الجهات والمنشآت بها على الوجه الأكمل، مع العمل على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئسيسة ، ويراعى فى ذلك عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

وفى هذا الإطار قام المسئولين بقطاع التدريب بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بتنظيم سلسلة من الندوات داخل مركز ومدينة إدفو فى حضور المهندس محمد فوزى مدير قطاع كهرباء أسوان، وأيضاً رئيس المدينة عاطف كامل ، بالإضافة إلى تنظيم ندوة توعية داخل مديرية الأوقاف فى حضور الشيخ سمير خليل ، وندوة أخرى بجهاز مدينة أسوان الجديدة بقيادة المهندس مصطفى سعيد.

على جانب أخر أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على نجاح المحافظة فى تخطى المستهدف لتوريد كميات القمح بنسبة 113 % حيث وصل إجمالى الكميات الموردة إلى 552 ألف و 335 طن حتى الآن.

ووجه المحافظ مسئولى التموين والجهات المختصة بالإستمرار على نفس المستوى من الأداء لتحقيق المزيد من النجاح، وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى حتى نهاية موسم الحصاد فى منتصف أغسطس المقبل.

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