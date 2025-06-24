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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 120 حالة تعدٍ بأسوان ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ26

لجان السيرفيس
لجان السيرفيس
محمد عبد الفتاح

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المسئولين بإداراتى المرور والمواقف بتكثيف جهود لجنة السيرفيس داخل مراكز ومدن المحافظة لضبط حركة سير السيارات، وإلزامها بخطوط السير المختلفة.

وكلف المحافظ باتخاذ الإجراءات الفورية من توقيع الغرامات على أى سيارة يتم ضبها مخالفة لخط السير، مع سحب الرخصة الخاصة بها، ووقفها لمدد متتالية.

يأتى ذلك من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بتوفير وسائل نقل بمختلف خطوط السير على مستوى المراكز والمدن، خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

من جانبها، أوضحت نسمة ناجح، مدير إدارة المواقف، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، نظمت لجنة السيرفيس حملاتها اليومية خلال الفترة الصباحية والمسائية، حيث أسفرت عن ضبط 27 سيارة سيرفيس مخالفة، وسحب الرخص الخاصة بها، مع توقيع الغرامات المالية الفورية عليها.

لجان السيرفيس

وأشارت إلى أن عمل اللجنة يتم بشكل مفاجئ داخل جميع مدن ومراكز المحافظة بمختلف الأماكن والمناطق السكنية على مدار اليوم، للتأكد من عدم وجود أى سيارات مخالفة لخط سيرها، وانتظام سير التشغيل للسيارات بصورة طبيعية، ومنع التكدس والتزاحم، خاصة فى أوقات الذروة، بما يلبى احتياجات المواطن الأسوانى، وهو الذى توازى مع تنفيذ أعمال النظافة بالمواقف المختلفة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن.

فيما واصلت الوحدات المحلية جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، حيث أسفرت الجهود عن إزالة 120 حالة تعدٍ بمساحة 60 ألفا و493 م2 حتى الآن بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وفى هذا الإطار، فقد أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، برئاسة عاطف كامل، 4 طواحين مخالفة للذهب بقرية الرمادى بحرى بمساحة 1050 م2، وذلك في ظل المواجهة الحازمة لظاهرة التنقيب العشوائى.

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