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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيطرة على تسرب للغاز الطبيعى بالسيل الجديد بأسوان

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال  محافظ أسوان جهود السيطرة والإصلاح لخط الضغط العالى للغاز الطبيعى وذلك عقب حدوث تسرب للغاز الطبيعى بمنطقة سويقات السيل الجديد. 

أكد المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ بأنه بمجرد الإبلاغ عن حدوث تسرب للغاز الطبيعى تم إدارة جهود إحتواء التسرب من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى المحافظة ، والتنسيق مع كافة الجهات والمرافق العامة للتحرك الفورى لموقع الحادث. 

الغاز الطبيعي 

وأشار إلى أن الفرق الفنية التابعة لشركة غاز مصر نجحت فى السيطرة على الموقف والتدخل لإصلاح وصيانة خط الضغط العالى للغاز الطبيعى دون وقوع أى خسائر أو تأثر الحركة المرورية بمنطقة السيل الجديد حيث تم إتخاذ إجراءات السلامة المهنية والعلامات الإرشادية لتنظيم حركة المشاه والمركبات أثناء أعمال الإصلاح .

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