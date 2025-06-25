قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محطة تنقية الإسكندرية بطاقة 800 ألف متر مكعب / يوم على 3 مراحل
بث مباشر.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
روبوت ذكي يستقبل وزير الأوقاف بمسجد الحسين قبل انطلاق احتفال العام الهجري الجديد.. صور
يحمي من الإجهاد الحراري وحصوات الكلى.. 7 فوائد لتناول البوتاسيوم يوميا
البريد المصري يعلن عن توقف مؤقت للأنظمة المالية غدا .. لهذا السبب
ما يحدث كارثة إنسانية.. أردوغان يدعو إسرائيل للتراجع وفتح معابر غزة
انتهاء أزمة الغاز .. استئناف إمداد المصانع بعد توقف أسبوعين
قبل إيقاف الدعم رسميا.. مايكروسوفت تنقذ ويندوز 10 مؤقتا
الحكومة: ضخ الغاز خلال أيام قليلة ولن يحدث تخفيف الأحمال
فرصة قوية للهلال السعودي للتواجد في دور الـ 16 بكأس العالم للأندية
حجز محاكمة المتهمين في رشوة الجمارك الجديدة للحكم
إيران تعلن وفاة قائد مقر خاتم الأنبياء متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يفتتح أول منفذ دائم لبيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائيةبكوم أمبو

منفذ دائم لبيع
منفذ دائم لبيع
محمد عبد الفتاح

إفتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أول منفذ دائم لبيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية التابع لمؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مديرية التموين ، والمقام أمام مركز الشباب بنطاق حى شرق مدينة كوم أمبو بتخفيضات تصل إلى 30 % ، ويضم المنفذ بيع اللحوم البلدى بسعر 310 جنيه للكيلو ، واللحوم المجمدة بسعر 225 جنيه للكيلو ، فضلاً عن منتجات اللحوم والدواجن ، علاوة على الأصناف الأخرى من السلع كالبقوليات ، ومختلف متطلبات البقالة وغيرها من المنتجات والمعروضات بجودة عالية .

وأثناء تفقده للأقسام المختلفة بالمعرض برفقة الدكتورة آية جابر منسق حياة كريمة بأسوان ، والمهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين ، وطه حسين رئيس المدينة .

منفذ السلع

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى يتم التنسيق المتواصل مع الوزارات والجهات المختصة ، ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة للمواطنين ، فى ظل متابعة مباشرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

مقدماً شكره لجميع القائمين على تنظيم هذا المنفذ بالتعاون بين مديرية التموين والوحدة المحلية ، ومؤسسة حياة كريمة ، والتى تقوم بدور رائد ووطنى لمتابعة تنفيذ سلسلة غير مسبوقة من المشروعات التنموية والخدمية داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وهو ما يساهم بدوره فى تحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام بنفس الأسعار الموجودة على السلع المختلفة لتحقيق المصداقية فى التخفيضات المحددة ، مكلفاً بقيام لجان بالتفتيش بشكل مفاجئ للإطمئنان على الأسعار ، مع عدم السماح بأى إحتكار للسلع فى الأسواق .

فيما فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إحدى محطات الوقود بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة ، وقد أطمئن الدكتور إسماعيل كمال على منظومة العمل بالمحطة ، وأيضاً أسلوب تعبئة الخزانات وتوافر المخزون من المحروقات .

وشدد على الإستمرار فى تدوين أسعار المواد البترولية الجديدة على شاشات ماكينات التعبئة ، مع عدم السماح بالتعبئة للسيارات الخاصة بالشركات أو المحاجر التى ليس لديها تصاريح رسمية ومعتمدة للقضاء على أى محاولات لخلق السوق السوداء  .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الرئيسان السيسي

اعتبارًا من يوليو .. قرار من الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

أرشيفية

بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. ترقبوها هنا

وسام ابو علي

بعد تلقيه عروضا مغرية.. وسام أبو علي يرحب بالرحيل عن الأهلي بشرط

ترشيحاتنا

تنظيم الإخوان الإرهابي

كاتب صحفى: تم القضاء على تنظيم الإخوان الارهابى على الأرض

مفاعل نطنز

خبير يكشف سبب نشر تقارير استخباراتية بشأن عدم جدوى ضرب أمريكا لمفاعلات إيران

إيران وأمريكا

إيران وإسرائيل وأمريكا| لماذا يعتبرون أنفسهم منتصرين في الصراع؟ خبير يجيب

بالصور

لغذاء صحى.. دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز

دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.
دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.
دجاج مشوي بالليمون والكزبرة مع سلطة الأفوكادو والأرز.

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

طريقة السلطة المكسيكية الباردة

طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة

جماهير بورتو البرتغالي تهاجم اللاعبين بعد العودة من كأس العالم للأندية

جماهير بورتو البرتغالي
جماهير بورتو البرتغالي
جماهير بورتو البرتغالي

فيديو

مانويل جوزيه

لم أكن لأكمل 3 شهور مع الأهلي.. مانويل جوزيه يعترف: كنت أنوي الهرب

الفنان إدوارد

إدوارد: المخرج محمد سامي استفزني في مسلسل إش إش| فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

وفاة عماد محرم

رحيل الفنان عماد محرم عن عمر 74 عاما بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد