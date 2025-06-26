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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجرى الجديد1447 بمسجد النصر

احتفال شهد لواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إحتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد
احتفال شهد لواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إحتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد
محمد عبد الفتاح

شهد لواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إحتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1447 هـ ، والذى تم تنظيمه بمسجد النصر .

وحضر الاحتفال المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، والشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف ، فضلاً عن القيادات العسكرية والدينية والأكاديمية والتنفيذية.

وبهذه المناسبة العطرة قدم الدكتور إسماعيل كمال التهنئة للقيادة السياسية والتنفيذية وللشعب المصرى ، وأيضاً لأبناء محافظة أسوان بكل فئاتهم وأطيافهم ، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركة ، وأن تظل مصرنا الحبيبة فى أمن وأمان وإستقرار لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات .

العام الهجرى الجديد

هذا وقد بدأت فعاليات الإحتفال بالعام الهجرى الجديد بسماع آيات من الذكر الحكيم من فضيلة الشيخ الشاذلى طلحه ، أعقبها كلمات لإمام وخطيب مسجد النصر الشيخ يسرى عزام ، وأيضاً للشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية .

والتى تحدثوا فيها عن الفضائل والدروس والعبر الكثيرة المستفادة من الهجرة النبوية المباركة لما لها العديد من المشاهد العظيمة والتى ساهمت فى تغيير مسار الدعوة الإسلامية ، وخاصة بعد مراحل مختلفة ومتعددة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنصاره من المحن والشدائد .

وأكدوا على أن رسولنا الكريم أستمر فى الجهاد ولم يتقاعس أو يرتكن لتأتى رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة وهو الذى يؤكد على الصبر والمثابرة والكفاح من نبينا محمد " ص " ومن أمن به ، وفى نهاية الإحتفال تم تقديم مقتطفات من الإبتهالات والتواشيح الدينية والتى ألقاها الشيخ خالد الدسوقى.

فيما بعث اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447هـ .

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