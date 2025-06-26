انتهاء تطوير المنطقة السياحية بكورنيش النيل والمراسى بمعبدكوم أمبو أكتوبر القادم

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بمختلف المراكز والمدن بتفقد المشروع المتكامل لتطوير ورفع كفاءة المنطقة السياحية بكورنيش النيل بمدينة كوم أمبو بداية من المعبد وحتى منطقة البيارة بنطاق حى غرب بطول 500 متر ، وبتكلفة بلغت 16.2 مليون جنيه.

والذى يتم تنفيذه على نفس طراز ممشى أهل أسوان ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، وبطرح وإشراف من مديرية الإسكان .

ويأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة الطموحة للإرتقاء بكافة المواقع السياحية والمناطق الأثرية لتسهيل حركة السائحين والزائرين لعروس المشاتى .

وأثناء جولته التفقدية برفقه طه حسين رئيس المدينة ، والمهندس محمد نور مدير مديرية الإسكان ، والجهة المنفذة للمشروع .

المنطقة السياحية

أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته للجهات المختصة بالإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى ، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة من خلال تحقيق التكاتف بين الجميع ليتم نهوه فى التوقيتات المحددة له فى أكتوبر القادم لما سيحققه من عوائد إيجابية لخدمة المواطنين ، وأيضاً الحركة السياحية المترددة والوافدة لمعبد كوم أمبو ، مع تنفيذ أعمال الإنارة والتشجير والدهانات وتركيب الأرصفة والسور المحيط به بالمنطقة .

وكلف المحافظ بأن يتوازى مع ذلك سرعة الإنتهاء من أعمال التكاسى والتدبيش للمراسى السياحية المؤدية للمعبد بطول 1000 متر وتحقيق التأمين الكامل لرسو الفنادق العائمة ، مع تحديث السلالم الخاصة بالمراسى ، وكذا تكحيل وترميم الأجزاء المتفرقة به ، وتنفيذ أعمال الحماية المدنية ، لتظهر هذه المراسى فى أبهى صوره بالشكل الجمالى والحضارى الآمن أمام الزائرين لمعبد كوم أمبو التاريخى .

فيما تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منظومة وأسلوب العمل بمطحن ناصر بكوم أمبو ، والذى تصل قدرته الإنتاجية إلى 250 طن من الدقيق يومياً ، ويخدم أهالى 3 مراكز ومدن وهى كوم أمبو ونصر النوبة ودراو .