محافظ أسوان: دعم الكفاءات والهيكل الإدارى لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً لدعم الكفاءات البشرية وإستكمال الهيكل الإدارى بمنظومة التأمين الصحى الشامل ، وإختيار أفضل الكفاءات اللازمة لتقديم خدمة صحية شاملة ومستدامة وإنجاح المنظومة الجديدة لتحقيق مردودها الإيجابى على المواطن الأسوانى .

ويأتى ذلك فى ضوء الجهود المكثفة التى تقوم بها أجهزة المحافظة للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة فى يوليو المقبل ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى .

وخلال الإجتماع الذى حضره اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، والدكتور محمد سعيد مدير عام الصحة ، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور أيمن عبد الله مدير فرع أسوان للتأمين الصحى .

التأمين الصحى الشامل

شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإنتهاء من إجراءات نقل الموظفين والعاملين المثبتين والمعيين فعلياً للإنضمام بالمنظومة الجديدة ، وهو الذى يتوازى معه التنسيق بين هيئة التأمين الشامل ، والرعاية الصحية ، ومديرية الصحة لإنهاء إجراءات العاملين المتعاقدين بهدف توفيق الأوضاع بشكل يحقق الإستقرار المعيشى والأسرى لهم ، ليتواكب مع ذلك تعريف العاملين بالقطاع الصحى بالمزايا والحوافز العديدة التى سيحصلون عليها فى حالة الإنضمام لمنظومة التأمين الشامل .

وكلف المحافظ بأن يتم بداية من الأسبوع القادم نقل أعمال اللجان الطبية والعلاجية ( القومسيون الطبى ) إلى وحدة الخزان شرق الواقعة أسفل خزان أسوان البديل لموقعها المتميز وتجهيزها بشكل حضارى وجمالى بواسطة هيئة الرعاية الصحية لإستيعاب الحالات المترددة على مدار اليوم والتى تصل لنحو 300 حالة .

وفى نفس الوقت يتم الإستمرار فى صرف علاج الأمراض المزمنة كالسكر والضغط من الوحدات الصحية التى قام المواطنين بالتسجيل بها بجوار محل إقامتهم ، مع صرف علاج باقى الأمراض التى تحتاج إلى مناظرات والعرض على إستشاريين من المستشفيات القريبة ، وبالتوازى يتم صرف العلاج لكافة الحالات دون الحاجة إلى موافقات مسبقة لمدة 6 أشهر لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطن الأسوانى .