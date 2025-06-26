محافظ أسوان يتفقد منظومة العمل داخل مطحن ناصر بكوم أمبو

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منظومة وأسلوب العمل بمطحن ناصر بكوم أمبو، والذى تصل قدرته الإنتاجية إلى 250 طنا من الدقيق يومياً ، ويخدم أهالى 3 مراكز ومدن وهى كوم أمبو ونصر النوبة ودراو، حيث يتم توزيع الكميات المنتجة على المخابز البلدية والمستودعات بها ، كما يضم المطحن شونة لاستقبال كميات القمح الموردة بطاقة 5 آلاف طن.

ويأتى ذلك ضمن الجهود المبذولة لتوريد أكبر قدر من كميات القمح لموسم الحصاد لعام 2025 ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وخلال جولته التفقدية بالمطحن برفقة المهندس رجب درديرى رئيس قطاع مطاحن أسوان ، وطه حسين رئيس المدينة ، اطمأن الدكتور إسماعيل كمال على جودة ونقاوة كميات القمح الموردة من المزارعين، وأيضاً على منظومة التشغيل والتعبئة بالمطحن ، حيث إنه بالتوازى مع الكميات المنتجة منه تصل القدرة الإنتاجية بمطحن أسوان بالجوزيرة إلى 250 طنا يومياً ، كما تصل القدرة الإنتاجية لمطحن حورس بإدفو إلى 300 طن يومياً لتلبى هذه الكميات المنتجة من الدقيق كافة احتياجات المواطنين والمخابز المختلفة.

مطحن الدقيق

ووجه المحافظ بضرورة الإستمرار على نفس المستوى من الأداء لكافة الجهات المختصة لمواصلة توريد القمح بالصوامع والشون والبناكر داخل وخارج المحافظة لزيادة معدلات تخطى نسب التوريد والتى تجاوزت الـ 113 % من المستهدف حتى الآن بإجمالى 552 ألفا و350 طنا، فى ظل زيادة المساحة المزروعة بالقمح بإجمالى 409 آلاف و547 فدانا. وهو الأمر الذى يتطلب معه تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتقديم التسهيلات وأوجه الدعم للمزارعين والشركات ، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين لإبلاغهم بالتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها وذلك من خلال الوحدات الزراعية والإرشادية من أجل الوصول إلى المستهدف توريده هذا العام على مستوى المحافظة.