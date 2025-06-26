جامعة أسوان تطلق 100 بحث صحي تطبيقي لتحسين خدمات الرعاية الطبية بالمحافظة

أعلنت جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس الجامعة، عن إطلاق أكثر من 100 بحثًا تطبيقيًا ضمن برنامج الماجستير المهني بكلية التجارة، تستهدف تطوير الأداء داخل القطاع الصحي بمحافظة أسوان حيث يأتى ذلك فى إنجاز أكاديمى يعكس التوجه الوطنى نحو ربط التعليم الجامعي بالتنمية المجتمعية .

ويغطى البرنامج تخصصات إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات، والمحاسبة، وذلك بإشراف مباشر من الدكتور حسن أمين الشقطي عميد الكلية، ومتابعة دقيقة من الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأكد رئيس الجامعة علي اهمية البحث العلمي من خلال الأبحاث العلمية والتطبيقية والتى أصبحت وسيلة واقعية لإصلاح القطاع الصحى.

بحث صحى تطبيقى

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت ، إن جامعة أسوان لا تقدم فقط خريجين، بل تقدم حلولاً من خلال إعداد أكثر من 120 بحثاً تطبيقياً فى مجالات ترتبط مباشرة بالقطاع الصحى ، وهذا يعكس مسؤوليتنا تجاه المجتمع المحلي، وسنعمل على إيصال نتائج هذه الأبحاث للجهات المعنية لدعم السياسات الصحية وتطوير جودة الخدمات العلاجية.

وأشار "نصرت" إلى أن كلية التجارة تحت اشرافنا قامت بتوجيه طلاب الماجستير المهني للعمل على قضايا حقيقية يعاني منها القطاع الصحي بالمحافظة. الأبحاث لم تكن نظرية، بل خرجت من الواقع الصحي، واستهدفت رفع كفاءة الخدمات وتقليل الهدر وتعزيز فعالية الإدارة داخل المنشآت الطبية.

كما شملت الابحاث موضوعات حديثة تتقاطع مع التحديات اليومية التي تواجه القطاع الصحي، منها سلاسل الإمداد الخضراء لتقليل الفاقد وتحسين التوريد،والإدارة الرشيقة والتحول الرقمى فى المستشفيات.

والذكاء العاطفي وتأثيره على بيئة العمل في المؤسسات الطبية، وكذلك دراسات تطبيقية متقدمة داخل مركز مجدي يعقوب لأمراض القلب بأسوان.

واوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان بأنه يجري حالياً بحسب القائمين على المبادرة، توثيق وتحكيم الأبحاث علميًا تمهيدًا لتقديمها فى ملف موحد إلى الجهات الصحية العليا لدراستها وتبنى ما يمكن منها من حلول عملية تدعم الرؤية الوطنية لتطوير القطاع الصحى ، والتى تعد بداية حقيقية لعلاقة بين البحث العلمى وصحة المواطن ، وأن الجامعة ستواصل دورها كبيت خبرة علمي للمجتمع الأسوانى .