انطلاق العرض المسرحي عروس الرمل بأسوان

شهدت قاعة المعارض بمسرح فوزى فوزى بأسوان انطلاق العرض المسرحي "عروس الرمل"، ضمن عروض الموسم الحالي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض من تأليف طه الأسوانى، وإخراج خالد عطالله، ضمن عروض التجارب النوعية "عرض غرفة" لفرقة قصر ثقافة العقاد، وتدور الأحداث عن امرأه وحيده تعيش أجواء من العزله والانكسار ويتحول عالمها إلى عالم موحش من التصحر، والبحث عن الارتواء.

"عروس الرمل" بطولة ميادة مجدى روضاوى، مارى جرجس خليل، سلسبيل وليد فخرى، مخرج مساعد موسى محمد أحمد، مخرج منفذ حسن فهمى، وقدم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، ويستمر عرضه يومياً بالمجان حتى الأحد 29 يونيو، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسوان.

وقال المخرج خالد عطالله إن العرض يدخلنا إلى عالم يحتاج إلى الأرتواء وماذا يفعل الماء إذا كانت أجسادنا وقلوبنا رمل.

وأضاف أن العرض يدور فى غرفة طبيب تدخلنا السيدة إلى عالمها فى كون متناقض بين الرمل والماء، تنقسم السيده على نفسها إلى ثلاث شخصيات وتدخلنا إلى هذا العالم الموحش، أكياس من الرمل متطايره فى الهواء والماء عدوها الوحيد تناقض السيده نفسها عشرينية وطفله صغيرة، تدور فى فلك الغرفة تمرح وتلعب دوناز تدرى أنها تسبب الوجع للسيدة التى إعتادت على الرمل والعطش، السيدة تكره الماء وتحب عطشها، ومن خلال العطش نلحظ تواجد السلطة الكورية الزوج، والطبيب ، والأب يحضرون معنا ليتموا رحلة العطش للسيدة، وتدرو الأحداث فى أجواء من الوحشه والصخب الطفولة والعطش.

وشهد العرض حضور يوسف سليم مدير عام فرع ثقافة أسوان، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من: المخرج أحمد طه، الكاتب والناقد يسري حسان، المهندسة رانيا حداد، المايسترو إيهاب حمدي، والمخرج محمد حجاج.