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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شاب لتعرضه لحادث دهس أسفل عجلات القطار في أسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

لقي شاب مصرعه، نتيجة تعرضه لحادث دهس أسفل عجلات القطار بإحدى المناطق بمركز إدفو شمال أسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة . 

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المختصة بمركز إدفو شمال أسوان بلاغ يفيد بمصرع شاب نتيجة دهسه أسفل عجلات القطار أثناء مروره عند شريط السكة الحديد، بمنطقة الشيخ على التابعة لدائرة المركز. 

لقى شخصان مصرعهما نتيجة اندلاع حريق فى سيارة نقل ثقيل "تريلا" بطريق أبوسمبل - أسوان، وتم إيداع جثمانيهما تحت تصرف الجهات المختصة. 

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المختصة إخطارًا يفيد بنشوب النيران فى سيارة نقل ثقيل "تريلا" أثناء سيرها بطريق أبوسمبل جنوب المحافظة. 

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل نشوب النيران في السيارة، وتمت السيطرة عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

دهس

فيما لقى شخص مصرعه نتيجة قيام آخرين بإطلاق الأعيرة النارية عليه بشكل عشوائى بقرية المحاميد بإدفو شمال أسوان، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المعنية. 

تلقت الأجهزة المعنية إخطارا يفيد بمصرع شخص نتيجة قيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية عليه بشكل عشوائى، ما أدى إلى إصابته بطلق نارى ووفاته مباشرة وفروا هاربين، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

وكان لقي شخصان مصرعهما نتيحة وقوع مشاجرة بينهما استخدم فيها الأسلحة النارية فى إحدى المناطق الجبلية بمركز إدفو شمال أسوان، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.   

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال أسوان، إخطارا يفيد بمقتل شخصين نتيجة إصابتهما بطلق نارى بسبب وقوع مشاجرة بينهما أسفرت عن مصرعهما ولفظ أنفاسهما الأخيرة مباشرة، وذلك تحديدا عند منطقة الحنجلية، إحدى المناطق الجبلية، التى تقع بطريق إدفو مرسي علم في حدود المحافظة.     

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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