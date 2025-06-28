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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخصين نتيجة اندلاع حريق فى تريلا بطريق أبو سمبل - أسوان

إسعاف - أرشيفية
إسعاف - أرشيفية
محمد عبد الفتاح

لقى شخصان مصرعهما نتيجة اندلاع حريق فى سيارة نقل ثقيل "تريلا" بطريق أبوسمبل - أسوان، وتم إيداع جثمانيهما تحت تصرف الجهات المختصة. 

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المختصة إخطارًا يفيد بنشوب النيران فى سيارة نقل ثقيل "تريلا" أثناء سيرها بطريق أبوسمبل جنوب المحافظة. 

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل نشوب النيران في السيارة، وتمت السيطرة عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما لقى شخص مصرعه نتيجة قيام آخرين بإطلاق الأعيرة النارية عليه بشكل عشوائى بقرية المحاميد بإدفو شمال أسوان، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المعنية. 

حريق 

تلقت الأجهزة المعنية إخطارا يفيد بمصرع شخص نتيجة قيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية عليه بشكل عشوائى، ما أدى إلى إصابته بطلق نارى ووفاته مباشرة وفروا هاربين، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

لقى شخصان مصرعهما نتيحة وقوع مشاجرة بينهما استخدم فيها الأسلحة النارية فى إحدى المناطق الجبلية بمركز إدفو شمال أسوان، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.   

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال أسوان، إخطارا يفيد بمقتل شخصين نتيجة إصابتهما بطلق نارى بسبب وقوع مشاجرة بينهما أسفرت عن مصرعهما ولفظ أنفاسهما الأخيرة مباشرة، وذلك تحديدا عند منطقة الحنجلية، إحدى المناطق الجبلية، التى تقع بطريق إدفو مرسي علم في حدود المحافظة.     

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الواقعة لمعاينتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتم نقلها الى المشرحة العمومية، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

فيما لقي شخص مصرعه نتيحة تعرضه لحادث دهس قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة السباعية التابعة لدائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث دهس قطار لشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة السباعية التابعة لدائرة مركز إدفو شمال المحافظة.  

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعاينتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عثرت الأجهزة المعنية بمركز إدفو شمال أسوان، على جثة شاب، لقى مصرعه فى ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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