لجنة متخصصة بمحافظةأسوان: الأدخنة البيضاء المتصاعدة من مصانع كيما غير مؤثرة على البيئة

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بإيفاد لجنة متخصصة إلى مصانع كيما للوقوف على تصاعد بعض الأدخنة بكثافة فجر اليوم حيث فى إطار التفاعل المباشر مع كافة المطالب والشكاوى الجماهيرية .

وذلك برئاسة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وعضوية اللواء أحمد موسى المشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، وأسماء محمود مدير الإدارة العامة لشئون البيئة ، وعقب تفقد مكونات المصنع .

أكد المهندس عمرو لاشين بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم المعاينة الميدانية على أرض الواقع ، والتى تم من خلال التأكد من أنه نتيجة حدوث ضغط عالى من خط الغاز الطبيعى وذلك بعد إنقطاعه عن المصنع لفترة أسبوعين مما نتج عنه صعود أدخنة بيضاء تضم بخار مياه فقط بدون أى مواد ملوثة أخرى حيث تبين أنها مطابقة للإشتراطات البيئية.

كما أن تلك الإنبعاثات الناتجة من المصنع غير مؤثرة على البيئة المحيطة ، ولم يصدر عنها أى أضرار صحية ، وبالتوازى مع ذلك تم نقل تكليفات المحافظ لإدارة المصنع بضرورة الإبلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز السيطرة بشكل مسبق فى حالة تنفيذ أى أعمال لأخذ الإحتياطات اللازمة ، وإبلاغ المواطنين قبل حدوث مثل هذه الأدخنة .

لجنة متخصصة

فيما استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد مشروع إنشاء الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم ، والذى يمتد من طريق أسوان / برانيس ، وينتهى عند منطقة الملقطة مروراً ، بالكوبرى العلوى المزمع إنشاؤه أعلى السكك الحديدية بالطريق الزراعى الشرقى بطول 22.6 كم وبتكلفة تقديرية وصلت إلى 480 مليون جنيه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان الكبيرة من سيارات النقل الثقيل وخدمة المحاجر القائمة .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز هذا المشروع الحيوى ، والتى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 81 % ، ليتم نهوه وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة له فى يناير القادم .