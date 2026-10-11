برعاية «الأزهري».. أوقاف الإسكندرية تفتتح الدراسة بالمركز الثقافي الإسلامي بمحرم بك

افتُتحت مديرية الأوقاف بالإسكندرية اليوم السبت، الدراسة بالمركز الثقافي الإسلامي بمحرم بك للعام الدراسي 2026/2027، برعاية من الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت إشراف الشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية.

بدء العام الدراسي الجديد

جاء ذلك بحضور الشيخ ماهر عبد الجواد، مدير الدعوة، الشيخ وسام علي كاسب، مدير الإدارات، الدكتور إبراهيم سند، أستاذ اللغويات والنحو والصرف بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، وعميد المركز الثقافي الإسلامي بمحرم بك، الدكتور أمين شاكر، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، الدكتور قطب السيد، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، إيهاب البهي، مدير المركز الثقافي الإسلامي بمحرم بك.

وخلال اللقاء، رحّب الحضور بالدارسين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدين أهمية الإخلاص في طلب العلم الشرعي، واستحضار النية الصالحة في تحصيل العلوم والمعارف، والعمل بما يتعلمه الدارسون من قيم وأخلاق ومبادئ تسهم في بناء الإنسان، وترسيخ الوعي الديني الصحيح، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

كما أشار الحضور إلى أهمية الدراسة بالمراكز الثقافية الإسلامية في إتاحة الفرصة للدارسين للتزود بالعلم والمعرفة على أيدي المتخصصين؛ بما يُسهم في تعزيز الفهم الصحيح للدين، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتأهيل الدارسين للقيام بدورهم في خدمة المجتمع ونشر القيم الأخلاقية والإنسانية. ويأتي افتتاح الدراسة في إطار حرص وزارة الأوقاف على نشر العلم الشرعي الصحيح، والارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للدارسين، وإعداد كوادر واعية تجمع بين العلم النافع والعمل الصالح.