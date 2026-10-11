بينهم مصريون.. هيئة الطيران السعودي تعلن جنسيات ضحايا استهداف مطار الملك خالد بالرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي (GACA)، في بيان إلحاقي جديد، عن ارتفاع الحصيلة الرسمية للاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، عصر أمس السبت، إلى 12 حالة وفاة و309 إصابات تفاوتت حدتها.

وأوضحت الهيئة أن القائمة الرسمية للمتوفين تضم 4 مواطنين سعوديين، إلى جانب 8 مقيمين من جنسيات مختلفة، شملت: متوفيين اثنين من بنجلاديش، وحالة وفاة واحدة لكل من مصر، والأردن، وسوريا، وفلسطين، والسودان، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن المصابين، البالغ عددهم 309 أشخاص، جرى نقلهم إلى عدد من المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة لتلقي الرعاية اللازمة، مشيرة إلى وجود حالات حرجية يخضع أصحابها لمتابعة طبية دقيقة.

وأضاف البيان أن الهجوم أدى إلى حدوث أضرار مادية بمرافق المطار، وتواصل الفرق الهندسية والفنية المختصة عمليات الحصر والتقييم الشامل لتلك التلفيات، بالتوازي مع التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية والتشغيلية لمتابعة الموقف الميداني.