ضبط 1970 لتر سولار مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط كميات من المواد البترولية المدعمة قبل بيعها في السوق السوداء، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على السلع والمواد المدعمة، والحفاظ على المال العام، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

ضبط سيارة محملة بكميات من السولار المدعم

وأكد المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن الحملة التي شنتها إدارة تموين برج العرب أسفرت عن ضبط سيارة محملة بكميات من السولار المدعم من الدولة، تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملة تمكنت من ضبط السيارة والتحفظ على كمية بلغت 970 لترًا من السولار المدعم، كانت معدة للبيع خارج القنوات المخصصة لها، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية المدعمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط إحدى محطات تموين السيارات، لتصرفها في كمية من منتج السولار بلغت 1000 لتر، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية المدعمة.

وبذلك، بلغ إجمالي كميات السولار التي جرى ضبطها والتحفظ عليها أو رصد التصرف فيها خلال الحملة 1970 لترًا، وفقًا للكميات التي أعلنتها مديرية التموين بالإسكندرية.

وأضاف عمار أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي أسفرت عنها الحملة، مؤكدًا استمرار الحملات التموينية والتفتيشية للتصدي لمحاولات تهريب السلع والمواد البترولية المدعمة أو التصرف فيها بالمخالفة للقانون.

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية على مواصلة تكثيف الرقابة على الأسواق ومحطات تموين السيارات، لمنع استغلال الدعم في تحقيق أرباح غير مشروعة، والحفاظ على المال العام، وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها.