18 محضرًا وإنذارًا وغلق 3 منشآت.. حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت الغذائية شرق الإسكندرية

نفذ حي المنتزه أول بالإسكندرية حملة رقابية مكبرة للتفتيش على المنشآت الغذائية والتجارية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية ومراجعة تراخيص التشغيل، وذلك بشارعي خلف ديوان عام الحي ومسجد سيدي بشر بحري.

18 محضرًا وإنذارًا وغلق 3 منشآت

أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرًا و6 إنذارات عقب المرور على 11 منشأة، إلى جانب غلق وتشميع 3 منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية، بناءً على توصية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بسبب مخالفات تمثل خطورة على صحة المواطنين.

المحافظ: استمرار الرقابة على المنشآت الغذائية

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتعامل الحاسم مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وحماية صحة وسلامة المواطنين.