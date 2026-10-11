شحوط باخرة فى مجرى نهر النيل بأسوان دون إصابات

شهد مجرى نهر النيل بمركز كوم أمبو شمال أسوان، واقعة "شحوط" باخرة سياحية بعد أن علقت أثناء حركتها، وعلى متنها عدد من الركاب، وتم التعامل مع الواقعة دون وقوع إصابات بين طاقم ركاب الباخرة.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بشحوط باخرة سياحية عائمة في مياه نهر النيل بمنطقة البيارة بالقرب من معبد كوم أمبو شماا أسوان، وعلى متنها عدد من الركاب ، دون وقوع أي إصابات.

شحوط

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعلق الفندق العائم السياحي بالرمال في مياه النيل، وتم التعامل مع الباخرة والعمل على إعادة مسارها.

وفى نفس الوقت تم توفير وسيلة نقل بديلة للسائحين لاستئناف رحلتهم السياحية بمحافظة أسوان فى سلام وأمان تام.