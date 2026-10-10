رفع 90 طن مخلفات يوميا.. محافظ أسوان يتابع جهود النظافة العامة بكوم أمبو

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف جهود النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات، وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة أولًا بأول، بما يسهم فى توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين والزائرين، والإرتقاء بالمستوى الحضارى لمختلف المناطق والأحياء.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدولة المصرية بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتحسين البيئة المعيشية والحفاظ على المظهر الحضارى للمدن.

18 معدة وسيارة لرفع 90 طنًا من المخلفات يوميا

وفى هذا الإطار، تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، برئاسة اللواء سمير البلاصى، جهودها المكثفة لتفعيل منظومة النظافة العامة، بإعتبارها أحد المحاور الرئيسية للعمل اليومى، وذلك من خلال الدفع بـ 18 معدة وسيارة لرفع التراكمات والمخلفات والقمامة من مختلف مناطق المدينة، والتى تشمل أحياء شرق ووسط وغرب كوم أمبو، مع إستهداف رفع نحو 90 طنًا من المخلفات يومياً بما يسهم فى الحد من تراكم القمامة والحفاظ على نظافة الشوارع والمناطق السكنية.

73 حاوية موزعة على الأحياء لتحسين مستوى الخدمة

وتضم منظومة النظافة بمدينة كوم أمبو 73 حاوية لجمع المخلفات موزعة على الأحياء الثلاثة، بما يسهم فى تسهيل عمليات جمع القمامة، وتحسين كفاءة التعامل مع المخلفات، والحد من تراكمها بالشوارع والمناطق السكنية .

استمرار أعمال النظافة على فترتين صباحية ومسائية

وتتواصل أعمال النظافة ورفع المخلفات على مدار اليوم من خلال فترتين، صباحية ومسائية، لضمان التغطية المستمرة لمختلف مناطق المدينة، وسرعة التعامل مع التراكمات والمخلفات أولًا بأول، بما يعزز من كفاءة منظومة النظافة، ويسهم فى الحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضارى لمدينة كوم أمبو.

تقييم دورى للأداء لرفع كفاءة منظومة النظافة

فى سياق متصل، يتم عقد إجتماعات دورية برئاسة رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، وبمشاركة نواب رئيس المركز وسكرتير المركز والمشرفين على منظومة النظافة، إلى جانب العاملين بها، لمتابعة معدلات الأداء وتقييم نتائج العمل، والوقوف على المعوقات والإحتياجات اللازمة لتطوير المنظومة، والعمل على توفيرها بناءا على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بما يضمن إستمرار العمل بكفاءة وتحقيق المستهدف من جهود النظافة العامة.

من جانبها، تناشد الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو المواطنين ضرورة التعاون مع جهود منظومة النظافة، وإلقاء القمامة والمخلفات فى الأماكن والحاويات المخصصة لها، وتجنب إلقائها فى الشوارع أو بجوار المنازل والمنشآت، مع الإلتزام بمواعيد إخراج المخلفات، بما يسهم فى تسهيل أعمال الجمع ورفع كفاءة الخدمة المقدمة.