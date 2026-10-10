أخبار أسوان | احتفالات بإنتصارات أكتوبر.. حملات بيطرية وطرق للأبواب.. وبرامج تدريبية بالجامعة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 9/10/2026 أحداث متنوعة.

فقد حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الإلتقاء بعدد من المواطنين والإستماع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم، موجهاً المسئولين والجهات المختصة بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة هذه المطالب والعمل على تلبيتها، وفقاً للقواعد والإمكانات المتاحة، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

https://www.elbalad.news/7135490

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى حملة تفتيش مكبرة على الأسواق والمحلات بالتنسيق مع إدارة التموين والإدارة البيطرية وهيئة الرقابة على السلع والجهات الصحية ، حيث شملت أعمال الحملة المرور والتفتيش على محلات بيع الأغذية والسلع الأساسية ، ومحلات الجزارة والمطاعم، للتأكد من سلامة المعروضات والإلتزام بالإشتراطات المنظمة للنشاط .

https://www.elbalad.news/7135488

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات حملة "طرق الأبواب" ضمن مبادرة "معاً بالوعى نحميها"، والتى أطلقها فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، وتحظى برعاية السيدة إنتصار السيسى، حيث تم تنفيذ الحملة على مدار 3 أيام، وإستهدفت الوصول المباشر إلى المواطنين بـ 45 قرية بمراكز أسوان وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.





https://www.elbalad.news/7135486

جهود متنوعة



تحت شعار " إحمى ثروتك الحيوانية.. بالتحصين والرعاية والمتابعة " ، واصلت مديرية الطب البيطرى بأسوان جهودها الميدانية من خلال تنفيذ القوافل البيطرية بالمناطق المختلفة، حيث تم تنفيذ قافلة بيطرية شاملة بمنطقة أبو الريش بحرى التابعة لإدارة أسوان البيطرية .

https://www.elbalad.news/7135479

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، لقاءً أدبياً بعنوان " نصر أكتوبر.. دروس فى الإنتماء وبناء الهوية " ، بقصر ثقافة أسوان، ضمن فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية ، بمشاركة نخبة من المتخصصين والمثقفين وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة .

https://www.elbalad.news/7135716

يطلق المركز الجامعي للتطوير المهني (UCCD) بالجامعة البرنامج التدريبي المجاني «كُن مستعدًا – Be Ready»، خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر 2026، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تنمية المهارات المهنية والرقمية للشباب، وربط مخرجات التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل المتغيرة.

https://www.elbalad.news/7135709