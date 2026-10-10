قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليمن تطالب مجلس الأمن بـإدانة الهجوم الإرهابي على مطار عدن
ترامب: النرويج تستغل بلادنا.. أمريكا ينبغي أن تحصل على جائزة نوبل للسلام
ابنة محمد عبدالوهاب تكشف مفاجأة عن انتمائه الكروي قبل قمة الأهلي والزمالك
دعاء الفجر لزوال الهموم وتفريج الكرب المستجاب مكتوب لراحة النفس وقضاء الحوائج
بتأكلي المايونيز يوميًا؟.. تحذير من زيادة الوزن.. اعرفي سعراته حتى لو بيتي
اعتراض وتدمير أكثر من 50 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف الروسية
قبيل إعدام نضال حسن علنا ..نواب أمريكيون عن هيجيست : يعاني من خلل عميق
حبس المتهمة في واقعة غرق أطفالها الثلاثة بترعة في سمالوط بالمنيا
عصام عبد الفتاح: واجهنا صعوبة في استقدام حكام لـ مباراة الأهلي والزمالك
عمر الساعي كلمة السر.. مفاجأة محتملة من عموتة في قمة الأهلي والزمالك
خاتم برونزي غارق يكشف نقشًا نادرًا لفنار الإسكندرية القديم
الكلاب الضالة تحت قبة البرلمان.. مطالب بخطة قومية تجمع بين حماية المواطنين والرفق بالحيوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | احتفالات بإنتصارات أكتوبر.. حملات بيطرية وطرق للأبواب.. وبرامج تدريبية بالجامعة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق:  9/10/2026 أحداث متنوعة. 

فقد حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الإلتقاء بعدد من المواطنين والإستماع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم، موجهاً المسئولين والجهات المختصة بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة هذه المطالب والعمل على تلبيتها، وفقاً للقواعد والإمكانات المتاحة، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

https://www.elbalad.news/7135490

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى حملة تفتيش مكبرة على الأسواق والمحلات بالتنسيق مع إدارة التموين والإدارة البيطرية وهيئة الرقابة على السلع والجهات الصحية ، حيث شملت أعمال الحملة المرور والتفتيش على محلات بيع الأغذية والسلع الأساسية ، ومحلات الجزارة والمطاعم، للتأكد من سلامة المعروضات والإلتزام بالإشتراطات المنظمة للنشاط .

https://www.elbalad.news/7135488

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات حملة "طرق الأبواب" ضمن مبادرة "معاً بالوعى نحميها"، والتى أطلقها فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، وتحظى برعاية السيدة إنتصار السيسى، حيث تم تنفيذ الحملة على مدار 3 أيام، وإستهدفت الوصول المباشر إلى المواطنين بـ 45 قرية بمراكز أسوان وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.


 

https://www.elbalad.news/7135486

جهود متنوعة 
 

تحت شعار " إحمى ثروتك الحيوانية.. بالتحصين والرعاية والمتابعة " ، واصلت مديرية الطب البيطرى بأسوان جهودها الميدانية من خلال تنفيذ القوافل البيطرية بالمناطق المختلفة، حيث تم تنفيذ قافلة بيطرية شاملة بمنطقة أبو الريش بحرى التابعة لإدارة أسوان البيطرية .

https://www.elbalad.news/7135479

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، لقاءً أدبياً بعنوان " نصر أكتوبر.. دروس فى الإنتماء وبناء الهوية " ، بقصر ثقافة أسوان، ضمن فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية ، بمشاركة نخبة من المتخصصين والمثقفين وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة .

https://www.elbalad.news/7135716

يطلق المركز الجامعي للتطوير المهني (UCCD) بالجامعة البرنامج التدريبي المجاني «كُن مستعدًا – Be Ready»، خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر 2026، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تنمية المهارات المهنية والرقمية للشباب، وربط مخرجات التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل المتغيرة.

https://www.elbalad.news/7135709

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسميًا.. الساعة 12:00 يوم جمعة تصبح 11:00 مساء

الطقس

الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق

تسونامي

تحذيرات من تسونامي في 8 دول عقب زلزال قوي قبالة سواحل بنما

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن.. كم سعره؟

رواتب

بعد 12 يوما.. موعد صرف رواتب العاملين بالدولة

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

حسام حسن

تحرك مفاجئ من رئيس طرابزون تجاه حسام حسن بسبب صلاح.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

حسام الحداد

حسام الحداد ينسحب من برنامج «نقطة حوار» على BBC عربي اعتراضًا على إدارة النقاش

فاتن عبد المعبود

بعد إدراج البرلمان الأوروبي الإخوان بقوائم الإرهاب| فاتن عبد المعبود: أوروبا بدأت تسمع كلام مصر

الدكتور خليل فاضل، استشاري الطب النفسي

منها التراكمات النفسية.. 6 عوامل قد تقود إلى الجرائم الأسرية

بالصور

بتأكلي المايونيز يوميًا؟.. تحذير من زيادة الوزن.. اعرفي سعراته حتى لو بيتي

المايونيز
المايونيز
المايونيز

طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم مميز واقتصادية

طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم الحمام المحشي
طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم الحمام المحشي
طريقة عمل الحمام الكداب.. أكلة مصرية بطعم الحمام المحشي

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لـ سندوتشات المدارس

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس
طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس
طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت
أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت
أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

المزيد