قافلة بيطرية شاملة بمنطقة أبو الريش بحرى للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم المربين

تحت شعار " إحمى ثروتك الحيوانية.. بالتحصين والرعاية والمتابعة " ، وفى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الثروة الحيوانية ، ووفقاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لرفع مستوى الخدمات البيطرية المقدمة للمربين ، والوقاية من الأمراض التى تهدد الثروة الحيوانية .

واصلت مديرية الطب البيطرى بأسوان جهودها الميدانية من خلال تنفيذ القوافل البيطرية بالمناطق المختلفة، حيث تم تنفيذ قافلة بيطرية شاملة بمنطقة أبو الريش بحرى التابعة لإدارة أسوان البيطرية .

خدمات بيطرية متكاملة لفحص الحيوانات والوقاية من الأمراض

وتضمنت أعمال القافلة تقديم حزمة متكاملة من الخدمات البيطرية، شملت أعمال الرش والتجريع ومكافحة الطفيليات، إلى جانب الفحص والجس والسونار، والكشف والعلاج للحالات المرضية، فضلاً عن تنفيذ أعمال التحصين والوقاية من الأمراض، بما يسهم فى الحفاظ على صحة الحيوانات والحد من معدلات الإصابة بالأمراض المختلفة.

الكشف المبكر للحالات المرضية والتناسلية ودعم المربين

كما شملت القافلة تقديم الإرشاد والتوعية البيطرية للمربين، والتوجيهات اللازمة بشأن أساليب الرعاية السليمة للحيوانات، وأهمية المتابعة الدورية والتحصينات الوقائية، بما يساعد على الاكتشاف المبكر للحالات المرضية والتناسلية، والحد من الخسائر، ورفع معدلات الإنتاج وتحسين جودة الرعاية المقدمة للثروة الحيوانية .

التوسع فى الخدمات البيطرية الميدانية بالمناطق المختلفة

وتأتى هذه القوافل ضمن جهود مديرية الطب البيطرى بأسوان لتنفيذ إستراتيجية الدولة لتنمية الثروة الحيوانية من خلال الوصول بالخدمات البيطرية إلى المربين فى مختلف المناطق، وتوفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة، مع تكثيف برامج التوعية بأهمية التحصينات والوقاية والرعاية البيطرية السليمة، بما يعزز من قدرة المربين على الحفاظ على ثرواتهم الحيوانية وتنميتها .