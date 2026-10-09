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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدى لمخالفات السلع والأسعار بمركز دراو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصلت الوحدة المحلية حملاتها المكبرة على المحلات والمنشآت التجارية والغذائية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من الإلتزام بالقوانين والإشتراطات وحماية حقوق المواطنين وذلك بناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق ، وضبط أسعار السلع والتصدى لمحاولات الغش والتلاعب .

ضبط مخالفات متنوعة خلال حملة تفتيش على المحلات والأسواق
وفى هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى حملة تفتيش مكبرة على الأسواق والمحلات بالتنسيق مع إدارة التموين والإدارة البيطرية وهيئة الرقابة على السلع والجهات الصحية ، حيث شملت أعمال الحملة المرور والتفتيش على محلات بيع الأغذية والسلع الأساسية ، ومحلات الجزارة والمطاعم، للتأكد من سلامة المعروضات والإلتزام بالإشتراطات المنظمة للنشاط .

تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضرين لعدم نظافة أدوات التصنيع


وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع، شملت مخبزاً سياحياً ومحلاً لبيع المجمدات ومحلاً لبيع المنظفات ومقهى ومطعماً، فضلاً عن تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات التصنيع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط 9 موازين و5 أسطوانات بوتاجاز وسحب عينات للتحليل
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط والتحفظ على 5 أسطوانات بوتاجاز، وضبط والتحفظ على ميزانين حديديين وميزانين رقميين، إلى جانب سحب 3 عينات من مواد مصنعة لظهور علامات تغيير على عبواتها، تمهيداً لإرسالها إلى المعمل المختص لتحليلها والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والإشتراطات الصحية والقانونية.

إنذار 10 محلات لتقنين الأوضاع واتخاذ الإجراءات القانونية
كما تم تحرير 10 إنذارات لمحلات ومنشآت مخالفة، للتنبيه بسرعة تقنين أوضاعها واستكمال الإجراءات والتراخيص اللازمة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية وصولاً إلى إصدار قرارات الغلق فى حالة عدم الإلتزام.

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