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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع فعاليات حملة "طرق الأبواب" لفرع المجلس القومى للمرأة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات حملة "طرق الأبواب" ضمن مبادرة "معاً بالوعى نحميها"، والتى أطلقها فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، وتحظى برعاية السيدة إنتصار السيسى، حيث تم تنفيذ الحملة على مدار 3 أيام، وإستهدفت الوصول المباشر إلى المواطنين بـ 45 قرية بمراكز أسوان وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة لتعزيز الوعى المجتمعى وبناء الإنسان ، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية تكثيف برامج التوعية والوصول بالرسائل التثقيفية إلى مختلف الفئات والمناطق .

حملة "طرق الأبواب" تنفذ 7560 زيارة لتوعية أكثر من 29 ألف مواطن

وأوضحت نتائج الحملة تنفيذ 7560 زيارة ميدانية، نجحت فى الوصول إلى وتوعية 19240 سيدة و10314 رجلاً، وذلك من خلال الزيارات المباشرة للأسر والمواطنين داخل القرى المستهدفة، بما يعزز من فعالية التواصل المجتمعى والوصول بالرسائل التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين .

رسائل توعوية لمواجهة الشائعات وتعزيز الأمن الرقمى والتماسك الأسرى

ومن جانبها، أوضحت ثناء سليمان القائم بأعمال مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أن الحملة تضمنت مجموعة متنوعة من الرسائل التوعوية الهادفة إلى تعزيز الوعى المجتمعى وترسيخ السلوكيات الإيجابية، من بينها أهمية التصدى للشائعات والمعلومات المضللة، ورفع الوعى بمخاطر تداول المعلومات غير الموثوقة، إلى جانب التوعية بسبل الحفاظ على الأمن الرقمى والخصوصية فى ظل التطور المتسارع فى استخدام وسائل التكنولوجيا ومواقع التواصل الإجتماعى .

وأضافت أن فعاليات الحملة ركزت كذلك على تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء، والتوعية بأهمية الحفاظ على تماسك الأسرة ودعم العلاقات الأسرية الإيجابية، فضلاً عن مناهضة كافة أشكال العنف، بما يسهم فى دعم الاستقرار الأسرى والمجتمعى وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع.

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