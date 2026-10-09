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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نصر أكتوبر.. دروس فى الإنتماء وبناء الهوية ندوة بقصر ثقافة أسوان

إنتصارات أكتوبر
إنتصارات أكتوبر
محمد عبد الفتاح

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، لقاءً أدبياً بعنوان " نصر أكتوبر.. دروس فى الإنتماء وبناء الهوية " ، بقصر ثقافة أسوان، ضمن فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية ، بمشاركة نخبة من المتخصصين والمثقفين وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة .

ويأتى ذلك فى ضوء برامج وزارة الثقافة لتعزيز الوعى المجتمعى وترسيخ قيم الإنتماء والهوية الوطنية ، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان. 

صالون الثقافة الجماهيرية منصة للحوار وتعزيز الوعى الوطنى

أدار اللقاء موسى محمد، بمشاركة اللواء أسامة قرشى ، أحد المشاركين فى حرب أكتوبر 1973، وخالد حسن الموجه العام بالتربية والتعليم، ومحمد الدخيلى مدير مجمع مدارس أسوان ومدرس التاريخ، والشاعرة علية طلحة منسق الصالون.

فيما إستهل موسى محمد اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكداً أهمية صالون الثقافة الجماهيرية بإعتباره مساحة للحوار والتفاعل الثقافي ، ومنبراً لإبراز الأنشطة الثقافية والفنية، بما يسهم فى تنمية الوعى المجتمعى وتعزيز القيم الوطنية وإكتشاف المواهب وصقل القدرات الإبداعية فى مختلف المجالات .

بطل من أبطال أكتوبر يستعرض بطولات الجيش المصرى وتضحياته

من جانبه ، إستعرض اللواء أسامة قرشى تجربته ورؤيته للأوضاع فى مصر قبل حرب أكتوبر وأثناءها وبعدها ، متناولاً ما قدمه الجنود المصريون من تضحيات فى سبيل الوطن، وما جسدته المعركة من معاني الشرف والكرامة والإرادة الوطنية ، مؤكداً أن إنتصارات أكتوبر لم تكن مجرد حدث عسكرى ، بل تجربة وطنية متكاملة أثبتت قدرة الإنسان المصرى على تجاوز الصعاب وتحقيق المستحيل عندما تتوافر الإرادة والإيمان بالهدف ، وأن تضحيات أبناء القوات المسلحة أسهمت فى إستعادة الأرض والكرامة الوطنية، لتظل ملحمة أكتوبر نموذجاً خالداً فى البطولة والفداء ومصدراً للفخر والإعتزاز لدى الأجيال المتعاقبة .

التخطيط والوحدة الوطنية من أهم عوامل إنتصار أكتوبر

وتناول خالد حسن المكانة التاريخية والعسكرية لإنتصارات السادس من أكتوبر، وما شهدته المعركة من تخطيط محكم وبسالة وإصرار من جانب الجنود المصريين، مؤكداً أن هذه الملحمة ستظل نموذجاً مهماً للدراسة فى الأكاديميات العسكرية، لما قدمته من دروس فى التضحية والفداء من أجل الوطن ، موضحاً بأن الوحدة الوطنية والإنتماء والحفاظ على الهوية المصرية كانت من الركائز المهمة التى دعمت إرادة المصريين فى تحقيق النصر ، مستعيداً صورة الجندى المصرى الذى خاض المعركة فى ظروف صعبة ، لكنه تمسك بإيمانه بوطنه وقدرته على إستعادة أرضه وتحقيق الإنتصار .

الثقافة والتعليم ركيزتان لبناء وعي الأجيال الجديدة

وفى السياق نفسه ، أكد محمد الدخيلى على أهمية غرس قيم الإنتماء الوطنى لدى طلاب المدارس ، مشيراً إلى أن بناء وعى الأجيال الجديدة يرتبط بدور الثقافة والتعليم فى تشكيل شخصية الطالب وتعزيز إرتباطه بتاريخ وطنه وهويته الحضارية ، وأن دمج الأنشطة الثقافية والفنية في العملية التعليمية يمثل وسيلة مهمة لإكتشاف المواهب وتشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن قدراتهم وإبداعاتهم، مؤكداً أن دور المدرسة لا يقتصر على تقديم المعرفة الأكاديمية، بل يمتد إلى بناء الشخصية وتنمية الوعى وترسيخ القيم الوطنية من خلال الأدب والفنون والأنشطة الثقافية المختلفة .

الشعر والذاكرة الوطنية يوثقان ملحمة أكتوبر للأجيال القادمة

بدورها، أكدت الشاعرة علية طلحة أن عنوان الصالون يعكس أهمية إستعادة الذاكرة الوطنية وربط الأجيال الجديدة بالتجارب التاريخية التى أسهمت فى تشكيل وجدان المصريين من خلال الجمع بين التاريخ والشهادات الحية والشعر والإبتهال والحوار الثقافى والتربوى بما يعزز الوعى بالهوية الوطنية ويعمق مشاعر الإنتماء لدى الشباب .

معرض للصور والكتاب وعروض فنية إحتفالاً بإنتصارات أكتوبر

وتضمنت الفعاليات تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية التى وثقت أبرز أحداث حرب أكتوبر المجيدة ، إلى جانب معرض للكتاب ضم عدداً من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة وكتب النشر الإقليمى ومجلات " أقلام أسوانية " الصادرة عن الفرع.

وإختُتمت الفعاليات بتقديم فرقة كورال قصر ثقافة أسوان مجموعة متنوعة من الأغانى الوطنية، من بينها " يا أغلى اسم فى الوجود " ، و " بسم الله " ، " ووطنى الأكبر " ، و " يا حبيبتى يا مصر " ، و " حلوة بلادى السمرا " ، و " إحلف بسماها " ، و " صورة " ، وسط أجواء إحتفالية عكست مشاعر الإعتزاز بالوطن وتاريخه وإنتصاراته .

وقد تم تنفيذ صالون الثقافة الجماهيرية من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية ، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافى ، وبحضور يوسف محمود مدير فرع ثقافة أسوان .

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