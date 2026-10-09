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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يلتقى المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الإلتقاء بعدد من المواطنين والإستماع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم، موجهاً المسئولين والجهات المختصة بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة هذه المطالب والعمل على تلبيتها، وفقاً للقواعد والإمكانات المتاحة، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وكان قد أدى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد أبو شوك الإسلامى بشارع كسر الحجر ، وذلك بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام ، فضلاً عن القيادات الدينية والعسكرية والجامعية والأكاديمية والتنفيذية والمجتمعية.

خطبة الجمعة بعنوان «وأعدوا لهم ما أستطعتم من قوة»


وتناول الشيخ مصطفى الغول، مدير المتابعة بمديرية أوقاف أسوان، خلال خطبة الجمعة، موضوع " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة " ، مستعرضاً ما يحمله من معانى ودلالات تتعلق بأهمية الإستعداد والأخذ بأسباب القوة، بما يعزز الوعي الديني والوطني لدى المواطنين، وهو ما تجسد واقعاً فى ملحمة إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، وتماسك رجال القوات المسلحة بالقوة والعزيمة لتحقيق هذا الإنتصار العظيم.

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