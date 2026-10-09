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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسوان تطلق مبادرة «كن مستعدا» لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل

جهود جامعية
جهود جامعية
محمد عبد الفتاح

يطلق المركز الجامعي للتطوير المهني (UCCD) بالجامعة البرنامج التدريبي المجاني «كُن مستعدًا – Be Ready»، خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر 2026، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تنمية المهارات المهنية والرقمية للشباب، وربط مخرجات التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل المتغيرة.

ويأتى ذلك في إطار جهود جامعة أسوان لتعزيز جاهزية طلابها وخريجيها لسوق العمل. 

وأكد الدكتور أشرف إمام عبد الرضي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن البرنامج يأتي في إطار توجه الجامعة نحو تطوير منظومة إعداد الطلاب والخريجين، والانتقال بالتعليم الجامعي من اكتساب المعرفة الأكاديمية إلى امتلاك المهارات التطبيقية التي يحتاج إليها الخريج في حياته المهنية.

وأضاف أن تأهيل الشباب لسوق العمل لم يعد يقتصر على التخصص الدراسي، بل أصبح يتطلب امتلاك مهارات التواصل، والتفكير، والعمل الجماعي، والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى حرص جامعة أسوان على توفير فرص تدريبية تسهم في اكتشاف قدرات الطلاب، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ورفع قدرتهم على المنافسة في سوق العمل محليا ودوليا.

جهود متنوعة 

وأوضح القائم بأعمال رئيس الجامعة أن التعاون بين المؤسسات الجامعية والجهات المتخصصة في التدريب والتكنولوجيا يمثل خطوة مهمة نحو إعداد خريج مؤهل لمتطلبات الوظائف الحديثة، وقادر على مواكبة التحولات الرقمية والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سارة علي عبدالمجيد، مديرة المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة أسوان، أن برنامج «كُن مستعدًا» يقدم تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين المهارات المهنية الأساسية والمعارف الرقمية الحديثة، بما يساعد الطلاب والخريجين على تحديد مساراتهم الوظيفية والاستعداد بصورة أفضل للالتحاق بسوق العمل.

وأضافت أن البرنامج يتضمن مسارين رئيسيين؛ الأول المسار المهني، ويشمل اكتشاف الذات وتحديد المسار الوظيفي، وإعداد السيرة الذاتية بصورة احترافية، والتدريب على المقابلات الشخصية من خلال المقابلات التجريبية، إلى جانب بناء العلاقات المهنية والتواصل الفعال.

أما المسار الثاني، فيركز على المهارات الرقمية بالتعاون مع شركة Cisco العالمية، ويتناول مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والشبكات، مع إتاحة شهادات معتمدة دوليا وفقًا لمتطلبات البرنامج.

وأشارت مديرة المركز إلى أن التدريب مجاني بالكامل، ويستهدف طلاب الفرق الدراسية من الأولى إلى الرابعة، بالإضافة إلى خريجي السنوات الثلاث الأخيرة، على أن يُعقد بمقر المركز الجامعي للتطوير المهني في مبنى كلية الحقوق، بالدور الأرضي، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، بإجمالي 40 ساعة تدريبية، مع الالتزام بالحضور طوال الأيام الخمسة للحصول على الشهادة المعتمدة من الجهات المتعاونة مع المركز.

ودعت الجامعة الطلاب والخريجين المستهدفين إلى سرعة التسجيل عبر المنصة الرسمية للمبادرة من خلال الرابط التالي:

http://bereadystudent.mohesr.gov.eg

ويأتي تنظيم البرنامج ضمن الخطة السنوية للمركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة أسوان للعام الجامعي 2026/2027، التي تستهدف الي تأهيل أكثر من 5000 مستفيد، من خلال برامج تدريبية متخصصة تسهم في تنمية المهارات المهنية والرقمية، وتعزيز فرص التشغيل، وتحقيق التكامل بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.

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