إنبي يتعاقد مع تامر دندش لتولي القيادة الفنية لفريق مواليد 2016

أعلن نادي إنبي تعاقده مع الكابتن تامر دندش، المدير الفني السابق لفريق الأهلي مواليد 2014، لتولي القيادة الفنية لفريق الناشئين مواليد 2016 بالنادي البترولي، في إطار خطة النادي لتطوير قطاع الناشئين وإعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تحقيق البطولات خلال السنوات المقبلة.

تامر دندش يقود فريق إنبي مواليد 2016

وحرص نادي إنبي على الترحيب بالمدير الفني الجديد، من خلال الصفحة الرسمية "فيس بوك " مؤكدًا أن بناء جيل قادر على المنافسة وحصد البطولات يتطلب وجود مدربين يمتلكون الخبرة والشخصية القيادية، إلى جانب القدرة على تطوير المواهب الشابة وغرس ثقافة الفوز والانضباط داخل الملعب وخارجه.

وأشار النادي إلى أن تامر دندش يمتلك خبرات سابقة في مجال تدريب الناشئين، بعدما تولى القيادة الفنية لفريق الأهلي مواليد 2014، وهو ما يعزز طموحات إنبي في الاستفادة من إمكاناته الفنية وخبراته في العمل مع اللاعبين الصغار.

إنبي يستهدف إعداد جيل جديد من النجوم

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه نادي إنبي للاهتمام بقطاع الناشئين، باعتباره أحد الروافد الأساسية لدعم الفريق الأول بالعناصر الموهوبة، في ظل أهمية العمل على اكتشاف اللاعبين المميزين وصقل مهاراتهم الفنية والبدنية منذ المراحل العمرية المبكرة.

ويأمل مسؤولو النادي البترولي أن تسهم القيادة الفنية الجديدة في تطوير مستوى لاعبي فريق مواليد 2016، مع التركيز على بناء شخصية اللاعب وتعزيز روح المنافسة والالتزام، بما يساعد على تكوين فريق قادر على تقديم مستويات مميزة في البطولات المختلفة.

رسالة إنبي إلى المدير الفني الجديد

وأكد النادي، في رسالته الترحيبية، أن صناعة الأبطال تحتاج إلى مدير فني يمتلك رؤية مستقبلية وشخصية قوية، قادر على غرس روح الانتصار في نفوس اللاعبين الصغار، وتجهيزهم ليكونوا نجومًا للمستقبل.

واختتم إنبي رسالته بتمنياته بالتوفيق والنجاح للكابتن تامر دندش في مهمته الجديدة، معربًا عن تطلعه لتحقيق أهداف النادي والمساهمة في استمرار تميز قطاع الناشئين.