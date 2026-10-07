محمد عبد المنصف: ثنائي إنبي يستحق الاحتراف الخارجي.. ومنتخب الناشئين سيقدم جيلًا مميزًا للكرة المصرية

أكد محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين والذي توج بتصفيات شمال أفريقيا، ان العديد من لاعبين منتخب الناشئين يستحقون الاحتراف

وقال عبد المنصف في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: دائما شهر اكتوبر هو شهر الانتصارات ومكانش ينفع يجي يوم 6 اكتوبر ومنكملش فرحة المصريين بالتأهل لكأس الامم الافريقية، الجهاز الفني يتعامل بشكل مميز مع لاعبي منتخب الناشئين وهذه مرحلة تتطلب معاملة معينة.

واضاف: ولاعبي منتخب الناشئين منحت ضوء اخضر للأندية من اجل المتابعة والاهتمام بهم واحنا. المنتخب الوحيد اللي مش موجود به محترفين ودا مؤشر أننا مع جيل محترم من اللاعبين المصريين الشباب

وتابع: انس رشدي وعزب لاعب انبي ثنائي يستحق الاحتراف الخارجي وكمان محمد حمد لاعب الزمالك وخط الدفاع بالكامل يستحقون الاحتراف