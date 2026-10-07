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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الموافقة على طلب نادي الزمالك بالوقوف دقيقة حداد على روح نصر إبراهيم

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

وافقت رابطة الأندية المصرية المحترفة على طلب نادي الزمالك بالوقوف دقيقة حداد على روح نصر إبراهيم، نجم القلعة البيضاء ومنتخب مصر الأسبق، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام زد مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

كان نصر إبراهيم، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، ومسؤول الإشراف الفني بقطاعات الكرة بالنادي، توفي صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع زد في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر.

ونعى نادي الزمالك ، وفاة نجمه السابق نصر ابراهيم ، كما حرص النادي الأهلي على نعي اللاعب الراحل وتقديم العزاء لنادي الزمالك وأسرة الفقيد.

حكاية الراحل نصر إبراهيم

ولد نصر إبراهيم في منطقة منشية ناصر بالقاهرة في أغسطس 1959 وبدأ مشواره داخل نادي الزمالك حتى صعد للفريق الأول لكرة القدم موسم 1977-1978

وظهر نصر إبراهيم بشكل لافت مع فريق الشباب ليبدأ مشوار طويل مع الفريق الأول استمر لمدة 11 عاما

اشتهر نصر ابراهيم بالغول والقناص نظرا لقوته البدنية وقدرته على التسجيل ونجح في تسجيل 28 هدف مع الزمالك أبرزها ثنائية أمام نكانا الزامبي في 84 وثنائية أخرى أمام الهلال السوداني عام 1985.

رابطة الأندية المصرية المحترفة نادي الزمالك الزمالك نصر إبراهيم منتخب مصر

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