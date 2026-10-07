الزمالك يعلق نشاط قطاعات الكرة 3 أيام حدادا على وفاة نصر إبراهيم نجم الفريق السابق

قررت إدارة قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، برئاسة حازم إمام، تعليق النشاط داخل جميع قطاعات الكرة بالنادي لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة نصر إبراهيم، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق.

الزمالك يعلق نشاط قطاعات الكرة 3 أيام حدادًا على وفاة نصر إبراهيم

ويبدأ قرار تعليق النشاط اعتبارًا من اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، ويشمل قطاع الناشئين والبراعم، والأكاديمية، والقطاع التجهيزي، بالإضافة إلى قطاع الكرة النسائية.

وجاء قرار إدارة قطاعات الكرة بالنادي تقديرًا لمسيرة الراحل، الذي كان أحد لاعبي الزمالك ومنتخب مصر في وقت سابق، كما شغل عضوية لجنة المتابعة الفنية بقطاعات كرة القدم بالنادي.

وتقدمت إدارة قطاعات كرة القدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة نصر إبراهيم ومحبيه، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.