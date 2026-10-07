صاحب الفضل في أول لقب إفريقي.. مسيرة الراحل نصر إبراهيم "غول" الزمالك

رحل عن عالمنا صباح اليوم ، نصر إبراهيم نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عن عمر يناهز 67 عاما بعد مسيرة حافلة مع القلعة البيضاء حيث كان أحد أبرز لاعبي الجيل الذهبي خلال السبعينيات والثمانينات

ونعى نادي الزمالك وفاة نجمه السابق نصر ابراهيم كما حرص النادي الأهلي على نعى اللاعب الراحل وتقديم العزاء لنادي الزمالك وأسرة الفقيد

حكاية الراحل نصر إبراهيم

ولد نصر إبراهيم في منطقة منشية ناصر بالقاهرة في أغسطس 1959 وبدأ مشواره داخل نادي الزمالك حتى صعد للفريق الأول لكرة القدم موسم 1977-1978

وظهر نصر إبراهيم بشكل لافت مع فريق الشباب ليبدأ مشوار طويل مع الفريق الأول استمر لمدة 11 عاما

اشتهر نصر ابراهيم بالغول والقناص نظرا لقوته البدنية وقدرته على التسجيل ونجح في تسجيل 28 هدف مع الزمالك أبرزها ثنائية أمام نكانا الزامبي في 84 وثنائية أخرى أمام الهلال السوداني عام 1985.

وتعد الأهداف التي لا تنسى حينما سجل نصر إبراهيم أمام شبيبة القبائل الجزائري في نصف نهائي بطولة الأندية الأفريقية لأبطال الدوري عام 1984 وتأهل الزمالك وقتها لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه وحقق الفارس الأبيض اللقب القاري الاول

وحقق نصر ابراهيم مع الزمالك 3 بطولات دوري وبطولتي أفريقيا للأندية بجانب 3 بطولات كأس مصر