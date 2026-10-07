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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص - بطولة دمشق الدولية : حال تعذر وصول الزمالك سيتم منعهم من المشاركة لمدة عامين

سلة الزمالك
سلة الزمالك
عبدالله هشام

كشف نسيب قباني مدير الشركة المنظمة لبطولة دمشق الدولية لكرة السلة عن الموقف الرسمي اتجاه الزمالك حال تعذر حضور الفريق للمشاركة في المنافسات.

وقال نسيب قباني خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد : حال تعذر حضور نادي الزمالك للمشاركة في البطولة فسيتم منعهم من المشاركة مستقبلا ولمدة سنتان

يأتى ذلك بعد رفض لاعبو الزمالك لفريق كرة السلة رجال السفر للمشاركة في بطولة دمشق الدولية والمقرر اقامتها غدا 8 أكتوبر  حيث تعود البطولة بعد غياب استمر 18 عاما.

وتعذر سفر أحد لاعبي الفريق بسب بعدم حصوله على شهادة التخرج الخاصة به لاستكمال أوراقه الرسمية قبل السفر بساعات وعادو لمنازلهم بعد التجمع قبل التواجه في المطار استعدادا للسفر.

وتعيش اللجنة المنظمة للبطولة حالة غير طبيعية في الوقت الحالي وقبل انطلاق البطولة بـ 24 ساعة بسبب عدم حضور الزمالك للمشاركة في البطولة وفق الاتفاق

مجموعة الزمالك في بطولة دمشق الدولية 

وضمت المجموعة الأولى كلاً من الوحدة والجيش السوريين، الزمالك المصري، الأنترانيك اللبناني، والشارقة الإماراتي.

أما المجموعة الثانية فضمت منتخب سوريا الأولمبي، الاتحاد السكندري المصري، NSA اللبناني، النصر الإماراتي، والاتحاد الليبي.

بطولة دمشق الدولية لكرة السلة بطولة دمشق الدولية الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك

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