لاعبو سلة الزمالك يرفضون السفر للمشاركة في بطولة دمشق الدولية

رفض لاعبو الزمالك لفريق كرة السلة رجال السفر للمشاركة في بطولة دمشق الدولية والمقرر اقامتها غدا 8 أكتوبر حيث تعود البطولة بعد غياب استمر 18 عاما.

وتعذر سفر أحد لاعبي الفريق بسب بعدم حصوله على شهادة التخرج الخاصة به لاستكمال أوراقه الرسمية قبل السفر بساعات وعادو لمنازلهم بعد التجمع قبل التواجه في المطار استعدادا للسفر.

كما تفاقمت الأزمة حينما رفض اللاعبون المشاركة في البطولة إلا بعد حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة وهو ما أدى لفشل سفر الفريق.

مجموعة الزمالك في بطولة دمشق الدولية

وضمت المجموعة الأولى كلاً من الوحدة والجيش السوريين، الزمالك المصري، الأنترانيك اللبناني، والشارقة الإماراتي.

أما المجموعة الثانية فضمت منتخب سوريا الأولمبي، الاتحاد السكندري المصري، NSA اللبناني، النصر الإماراتي، والاتحاد الليبي.