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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي ينعى نصر إبراهيم لاعب الزمالك الأسبق

نصر إبراهيم
نصر إبراهيم

نعى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية ببالغ الحزن والأسى الكابتن نصر إبراهيم، لاعب الزمالك الأسبق، الذيوافته المنية اليوم.

وتقدم  الاهلي في بيان رسمي بخالص التعازي إلى نادي الزمالكوأعضائه وجماهيره. داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق 

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق.

وقال سليمان عبر حسابه الرسمي بفيس بوك : البقاء لله، وفاه الكابتن نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق رحمه الله عليه.

النادي الأهلي محمود الخطيب الأهلي الزمالك نادي الزمالك

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