تستعد النجمة العالمية جينيفر لوبيز للظهور في تجربة فنية جديدة من خلال فيلم الحفلات الغنائية «The JLO Show: Live in Las Vegas»، الذي يوثق العرض الختامي لإقامتها الفنية في مدينة لاس فيجاس، ويجمع بين أشهر أغنياتها ومحطات من رحلتها الفنية والشخصية.

ومن المقرر عرض الفيلم يوم 26 نوفمبر الجاري، عبر شبكة CBS الأمريكية ومنصة Paramount+، بالتزامن مع إتاحة نسخة موسعة من الحفل على المنصة، تتضمن مشاهد إضافية غير موجودة في النسخة التلفزيونية.

ويعيد العمل الجمهور إلى أجواء الحفل الذي قدمته لوبيز على مسرح The Colosseum داخل فندق Caesars Palace، حيث قدمت خلاله عروضًا موسيقية استعراضية بمشاركة أوركسترا كاملة وفريق غنائي و16 راقصًا، في تجربة قسمت إلى أربعة فصول تستعرض جوانب مختلفة من مشوارها الفني.

ويضم البرنامج مجموعة من أشهر أغنيات جينيفر لوبيز، من بينها «Jenny from the Block» و«On the Floor» و«Waiting for Tonight» و«Love Don't Cost a Thing»، إلى جانب تقديم أعمال موسيقية لفنانين آخرين ومقاطع من المسرحيات الغنائية، مع تحية لعدد من رموز الترفيه في لاس فيجاس.

ولا يعتمد العرض على الموسيقى والاستعراضات فقط، إذ تمزج لوبيز بين الأداء الغنائي والحكايات الشخصية، مستعيدة محطات من رحلتها منذ نشأتها في برونكس وحتى وصولها إلى العالمية، في عرض يجمع بين الذكريات والتجارب التي شكلت مسيرتها.