ليه فلوس ياخدها.. شوبير يحذر الزمالك من أزمة مستحقات حسام عبدالمجيد

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن أزمة مستحقات حسام عبدالمجيد مع نادي الزمالك يجب التعامل معها بهدوء، مشددًا على ضرورة حصول اللاعب على مستحقاته حال ثبوت أحقيته فيها.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «موضوع حسام عبدالمجيد في الزمالك لازم يتاخد بهدوء. لو ليه مستحقات، لازم ياخدها، خصوصًا إنه قدر النادي ولعب معاه ومأثرش عليه، والفلوس اللي دخلت من رحيله ساهمت في حل أزمة الزمالك».

وأوضح: «لكن لو الـ800 ألف جنيه مش مستحقات متأخرة، وإنما خصم 10% من قيمة عقده بسبب عدم تحقيق بطولتين أو أكتر، وكان ده منصوص عليه في العقد، يبقى العقد شريعة المتعاقدين».

وأضاف: «ولو فيه خصومات بسبب البطاقات، ده برضه لازم يكون وفقًا للعقد. الزمالك لو ليه حقوق ياخدها، ولو عليه واجبات لازم يؤديها».

وحذر شوبير الأندية من توقيع خصومات على اللاعبين بسبب نتائج المباريات، قائلًا: «خصم 25% من عقود اللاعبين بسبب الخسارة مش موجود في الاحتراف، ولو أي لاعب اشتكى للفيفا بسبب خصم من مستحقاته نتيجة مباراة، الفيفا هيقوله خد فلوسك».

وأشار إلى أن الخصم يمكن تطبيقه في حالات محددة، موضحًا: «الخصم ممكن يكون في حالات معينة زي ادعاء المرض أو الغياب، لكن مش عشان الفريق خسر مباراة».

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على ضرورة معرفة الأندية لحقوق اللاعبين، قائلًا: «اللاعيبة المصريين مؤدبين جدًا وبيعملوا حساب للعِشرة، لكن الأندية لازم تعرف حقوق اللاعبين كويس».