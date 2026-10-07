قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: سنرد على مختلف التساؤلات في منتدى مصر 2026
رئيس الوزراء: نتقبل أي انتقاد ونرحب بكل رأي مخالف
النفط فوق 100 دولار مجددا.. وعاصفة تقترب من المحيط الأطلسي وتهدد الأسواق
المتهم في قضية إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية: «مغلطناش وكنا بندافع عن شرفنا»
القاهرة الإخبارية: بن غفير سلّح المستوطنين لمواصلة الهجمات على الفلسطينيين
اللواء طيار حسن راشد لـ "صدى البلد": حرب أكتوبر ملحمة وطنية أعادت لمصر أرضها وكرامتها
كيف ودع نجوم الأرجنتين ليونيل ميسي في ليلة «الوداع الكبير»؟
رئيس جامعة الأزهر: التعليم أحد أهم جسور التواصل مع شعوب أفريقيا
12 لاعبا يغيبون عن قائمة الأهلي لمواجهة بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر
قائد القوات الجوية الأسبق يكشف دور طيران الاستطلاع في حرب أكتوبر
ليه فلوس ياخدها.. شوبير يحذر الزمالك من أزمة مستحقات حسام عبدالمجيد
مي عبد الحميد: أكثر من 50% من مستفيدي "سكن لكل المصريين" يتعاملون مع البنوك لأول مرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

7 أيام على صفيح ساخن.. الزمالك بين قمة الأهلي ومأزق رحلة رواندا

الزمالك
الزمالك
محمود أحمد

قبل أن تهدأ أجواء القمة المنتظرة أمام الأهلي يجد نادي الزمالك نفسه أمام اختبار آخر لا يقل أهمية لكن هذه المرة خارج حدود الملعب بعدما دخلت ترتيبات بعثة الفريق إلى رواندا في دوامة من التغييرات والاعتذارات بالتزامن مع ضغط المباريات وتزايد الملفات الإدارية والمالية التي تفرض نفسها على النادي في توقيت شديد الحساسية.

المشهد بدأ من ملف رئاسة بعثة الزمالك إلى رواندا بعدما اعتذر حسين السيد عضو مجلس الإدارة والمشرف على ملف الكرة عن تولي المهمة لتتحرك إدارة النادي نحو بدائل أخرى كان من بينها عبد الناصر محمد مدير الكرة قبل أن تظهر إمكانية اعتذاره هو الآخر ليدخل اسم معتمد جمال المدير الفني ضمن الحسابات الخاصة برئاسة البعثة.

ورغم أن تغيير رئيس البعثة قد يبدو في ظاهره تفصيلًا إداريًا فإن توقيته يطرح تساؤلات عديدة داخل الزمالك خاصة أن الفريق يستعد لخوض سلسلة من المواجهات خلال أيام قليلة تبدأ بمباراة زد في كأس عاصمة مصر ثم قمة الأهلي في الدوري قبل أن يغادر القاهرة مباشرة إلى رواندا لخوض أول اختبار له في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا.

3 مباريات في أيام قليلة.. والزمالك أمام اختبار مزدوج

الزمالك لا يواجه أزمة مباراة واحدة وإنما يدخل فترة مزدحمة للغاية قد تحدد الكثير من ملامح المرحلة المقبلة في ظل الحاجة إلى تحقيق نتائج إيجابية محليًا وقاريًا مع التعامل في الوقت نفسه مع حالة الضغط الإداري المحيطة بالنادي.

البداية ستكون أمام زد مساء اليوم الأربعاء في كأس عاصمة مصر قبل أن تتحول الأنظار إلى استاد القاهرة مساء الأحد 11 أكتوبر عندما يلتقي الزمالك مع الأهلي في قمة الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وبعد ساعات قليلة من القمة وتحديدًا مساء الاثنين 12 أكتوبر تغادر بعثة الزمالك القاهرة متجهة إلى العاصمة الرواندية كيغالي استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي في الخامسة مساء الجمعة 16 أكتوبر على استاد «كيغالي أماهورو» في مواجهة تمثل بداية حقيقية لمشوار الفريق في الأدوار المؤهلة للبطولة القارية قبل أن يتجدد اللقاء في القاهرة يوم 24 أكتوبر في مباراة الإياب.

وهنا تبدو المهمة أكثر تعقيدًا بالنسبة للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال فالفريق مطالب بالتعامل مع قمة جماهيرية أمام الأهلي ثم الانتقال سريعًا إلى أجواء مختلفة تمامًا في رواندا دون الحصول على مساحة زمنية كبيرة للاستعداد أو التقاط الأنفاس.

هل يتحول الملف الإداري إلى صداع قبل المواجهة القارية؟

اللافت أن أزمة رئاسة البعثة لم تأت في توقيت عادي وإنما وسط حالة من الضغط الإداري التي يعيشها الزمالك خلال الفترة الحالية وهو ما يجعل أي ارتباك في ترتيبات السفر أو البعثة محل اهتمام خصوصًا مع أهمية المباراة القارية.

وكان الاتجاه قد ظهر نحو إسناد رئاسة البعثة إلى عبد الناصر محمد قبل أن تبرز إمكانية اعتذاره عن المهمة لتتجه الأنظار إلى معتمد جمال باعتباره أحد الأسماء المطروحة.

ويبقى السؤال: هل يستطيع الزمالك إغلاق هذا الملف سريعًا ومنح الجهاز الفني واللاعبين أجواء مستقرة قبل السفر أم تستمر التغييرات في إلقاء ظلالها على استعدادات الفريق للمباراة الأهم قاريًا؟

المشكلة ليست في اسم رئيس البعثة بقدر ارتباط الملف بصورة أكبر بحالة التنظيم والاستقرار داخل النادي خصوصًا أن الفريق مقبل على فترة لا تحتمل الكثير من الارتباك.

الجيش الرواندي ينتظر الزمالك

على الجانب الفني يدخل الزمالك المواجهة القارية بعدما حجز مقعده في الدور التمهيدي الثاني عقب تخطي إيه إس بورت الجيبوتي في الدور التمهيدي الأول.

وحقق الفريق الأبيض الفوز ذهابًا بنتيجة 2-1 قبل أن يحسم مواجهة الإياب في القاهرة برباعية نظيفة لينهي المباراتين بمجموع 6-1 ويواصل مشواره نحو دور الـ32.

أما الجيش الرواندي فتأهل إلى الدور ذاته بعدما تخطى إيغلز الكونغولي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الدور التمهيدي الأول ليضرب موعدًا مع الزمالك في مواجهة تمتد على مباراتين سيكون الفوز بمجموعهما هو الطريق إلى الدور التالي.

ورغم أفضلية الزمالك على الورق فإن الجهاز الفني يدرك أن المباريات الإفريقية خصوصًا خارج القاهرة لا تُحسم بالأسماء فقط وأن السفر إلى رواندا بعد أيام قليلة من القمة أمام الأهلي يفرض تحديات بدنية وفنية إضافية.

القمة قبل إفريقيا.. اختبار لقدرة الزمالك على الفصل

وتكمن واحدة من أبرز صعوبات المرحلة في أن مباراة الأهلي لن تكون مجرد مواجهة جماهيرية عادية بل تأتي في توقيت يحتاج فيه الزمالك إلى الحفاظ على تركيز لاعبيه وعدم السماح لتأثير نتيجة القمة بامتدادها إلى المواجهة الإفريقية.

الفوز على الأهلي قد يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل السفر بينما أي نتيجة سلبية قد تضع اللاعبين تحت ضغط إضافي وهو ما يجعل مهمة الجهاز الفني أكثر صعوبة في الفصل بين المباراتين.

ومن المنتظر أن يعمل معتمد جمال على التعامل مع المباراتين باعتبارهما مهمتين منفصلتين خاصة أن طبيعة كل مواجهة تختلف عن الأخرى سواء من حيث المنافس أو ظروف المباراة أو الحسابات الفنية.

الأهلي نادي الزمالك الزمالك رواندا بعثة الزمالك رئاسة بعثة الزمالك حسين السيد عبد الناصر محمد مدير الكرة معتمد جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدولار

عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

الدواجن

ارتفاعات متتالية .. صعود جديد بأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الذهب

تجاوز الـ 49 ألف جنيه .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

تصدير البيض لألمانيا

لأول مرة في تاريخها .. مصر تتفاوض لبدء تصدير البيض البلدي إلى ألمانيا

مطار عدن الدولي

إلغاء هبوط رحلة قادمة من القاهرة.. «النقل اليمنية»: إخلاء مطار عدن ونقل طائرتين بعد هجوم حوثي

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

ترشيحاتنا

الزنك

بتتعب كتير .. الموضوع مش نقص مناعة | اكتشف السبب الحقيقي

شد اللغد

بيرفع الخدود ويشد اللغد .. اعرف حقيقة تأثير المشد الضاغط

ايمان عز الدين

بعافر علشان أحافظ على اسمي ومكاني.. إيمان عز الدين تكشف كواليس 30 عامًا في الإعلام

بالصور

عوض تبحث إنشاء ذاكرة مؤسسية للتنمية المحلية وجهازي شئون البيئة والمخلفات

منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات
منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات
منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات

ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة

ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة
ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة
ريحة القلي مالية البيت؟ حيلة بسيطة تقللها من أول دقيقة

ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب

ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب
ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب
ريحة الغسيل وحشة؟ 5 أخطاء في الغسالة قد تكون السبب

استغنى عن الصينية والفرن.. طريقة عمل كوسة بالحلة

طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد