أحمد جعفر: جماهير الزمالك كلمة السر في البطولات وحسام أشرف سيتألق في القمة

أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق والمدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي، أن جماهير القلعة البيضاء تمثل كلمة السر في تحقيق البطولات، مشددًا على أهمية الدعم الجماهيري للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال جعفر، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، إن مباريات القمة تحتاج إلى تركيز كبير من اللاعبين داخل وخارج الملعب، نظرًا لأهميتها وطبيعتها الخاصة.

وأشاد المدير الفني لقطاع الناشئين بالجهود الكبيرة التي يقدمها حازم إمام، رئيس قطاعات كرة القدم بالنادي، داخل قطاع الناشئين، مؤكدًا أن له دورًا مهمًا في تطوير القطاع ودعم المواهب.

وأضاف أن قطاع الناشئين بالزمالك يضم العديد من المواهب التي سيكون لها مستقبل كبير، مشيرًا إلى أن أحمد صفوت لاعب موهوب، وأدهم محمد حسيب مهاجم مميز.

وأشاد جعفر بمستوى محمد حمد مع منتخب الشباب خلال مشاركته في بطولة شمال أفريقيا، مؤكدًا أنه قدم مستوى مميزًا.

وتحدث عن حسام أشرف، موضحًا أنه سيتألق في مباراة القمة، وقادر على صناعة الفارق في هجوم الزمالك.

كما أشاد بمستوى عدي الدباغ، مؤكدًا أنه مهاجم خطير داخل منطقة الجزاء، وقدم مستوى مميزًا خلال مشاركته في مركز الجناح الأيمن.