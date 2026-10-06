شوبير يكشف غضب الأهلي من أنباء خلاف عموتة مع اللاعبين قبل القمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حالة غضب داخل النادي الأهلي، بسبب الأنباء المتداولة بشأن عدم رضا حسين عموتة، المدير الفني للفريق، عن مستوى بعض اللاعبين.

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وقال شوبير إن إدارة الأهلي مندهشة من هذه الأخبار، متسائلًا: «الأكاذيب دي مين اللي بيصنعها؟ وليه قبل مباراة القمة مع الزمالك؟»، مؤكدًا أن عموتة مركز في عمله ولم يتحدث مع إدارة الكرة بشأن عدم رضاه عن مستوى بعض اللاعبين.

وأضاف شوبير أن إدارة الأهلي بدأت تشعر بالضيق من تكرار هذه الأخبار في توقيتات وصفها بالغريبة، مشيرًا إلى أن النادي لن يلتزم الصمت أمام ما وصفه بالأخبار الكاذبة والمتكررة.