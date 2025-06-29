توريد 553 ألف طن قمح للصوامع والشون والبناكر في أسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة لإستلام الصوامع والشون والبناكر كميات القمح الموردة من المزارعين في موسم الحصاد الحالى 2025 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.

ووصل إجمالى الكميات التى تم توريدها حتى الآن إلى 553 ألف طن وذلك منذ بداية موسم التوريد فى منتصف إبريل الجارى.

وأوضح المحافظ أن هناك تعليمات للمسئولين بتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات للمزارعيين ، مع قيام رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميدانى على القرى والمناطق التى تضم زراعات القمح للتشديد على المزارعين بعدم تسليم أى كميات من محصول القمح إلا من خلال جهات التسويق والتخزين المختصة.

توريد القمح

من جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين أنه وفقاً لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال يتم تشجيع المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من القمح لما يمثله من أهمية كمحصول إستراتيجى هام.

وأشار مدير التموين إلى أن الكميات الموردة من محصول القمح شملت 152 ألف و 600 طن داخل الصوامع والشون والبناكر بنطاق المحافظة ، فيما تم توريد 400 ألف و 400 طن داخل صوامع المحافظات المجاورة التى تم التنسيق معها لاستقبال كميات القمح وذلك فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا ، وهو الذى توازى معه توفير 31 ألف و 978 من التقاوى بواسطة مراكز التجهيز فى البحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف .

على جانب آخر تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السوق السياحى القديم وعددا من الشوارع الرئيسية والداخلية بنطاق أحياء جنوب وغرب وشرق ، ومن بينها كسر الحجر والحدادين والشارع الجديد ، والبركة والبصالى والشيخ الشافعى وميدان المحطة ، بالإضافة إلى منطقة أطلس وغيرها من الشوارع الجانبية.

وأثناء جولته برفقة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة ، وجه محافظ أسوان بضرورة الإلتزام بخطوط التنظيم لأصحاب المحلات ، وفى حالة المخالفة يتم تحرير محاضر ، وتحويلها للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين. على أن يتم ترميم البلاطات والأرضيات داخل السوق للحفاظ على مكتسبات التطوير والتجميل التى تمت به ، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين والأفواج السياحية الزائرة للتحرك فى سهولة ويسر.