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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسوان يوجه بإنهاء مشروع رفع كفاءة ورصف طريقى كيما /السماد بطول8 كم

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقي كيما / السماد بدءاً من كوبرى الشيخ عيسى شمالاً بالجوزيرة وصولاً إلى المدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى جنوباً بطول 8 كم، وبتكلفة 155 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 79%.

وأثناء جولته التفقدية برفقة اللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ ، والمهندس أحمد مختار مدير المشروعات بمنطقة تعمير أسوان المنفذة للمشروع ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة .

وأعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته للانتهاء من مشروع رفع الكفاءة والرصف لهذا الطريق الهام ، وما يتضمنه من مجموعة للطرق الداخلية بطول 3.5 كم ، والالتزام بالموعد المحدد لإنهائه بالكامل بنهاية العام الحالى ، مقدماً شكره للجهود العظيمة التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعمير برئاسة اللواء محمود نصار لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة بإشراف وتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة المهندس شريف الشربينى التابع لها الجهاز ، ووفقاً للمتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

تطوير ورفع كفاءة

استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن المشروع من مسؤولي جهاز التعمير حيث تم توضيح الجهود التي بذلها بالمشروع، والتي شملت الانتهاء بالكامل من طبقة الأساس سواء بالطريق الرئيسي والطرق الداخلية بإجمالي أطوال 11.5 كم، كما تم الانتهاء من أعمال الطبقة الرابطة بطول 8 كم للطريق الرئيسي.

وجارِ العمل في الطبقة السطحية حيث تم نهو 4 كم من الطريق الرئيسى ، و 2 كم بالطرق الداخلية ، فيما جارى تنفيذ أعمال الكهرباء وتركيب الأعمدة والإنارة العامة للطريق ، لتساهم كل هذه الأعمال فى خدمة أهالى شرق المدينة ، وتحقيق الإنسياب المرورى المطلوب للحركة المترددة عليه.

فيما استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد مشروع إنشاء الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم ، والذى يمتد من طريق أسوان / برانيس.

وينتهى عند منطقة الملقطة مروراً ، بالكوبري العلوي المزمع إنشائه أعلى السكك الحديدية بالطريق الزراعى الشرقى بطول 22.6 كم وبتكلفة تقديرية وصلت إلى 480 مليون جنيه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان الكبيرة من سيارات النقل الثقيل وخدمة المحاجر القائمة .

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