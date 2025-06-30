توزيع 40 جهازا لقياس السوائل كهدايا مجانية لذوى الإعاقة البصرية بأسوان

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره للقائمين على تنفيذ مبادرة " طريق مضئ لطفلى" بقيادة الدكتورة عبلة عادل مؤسس المبادرة لتوزيع 40 جهازا لقياس السوائل كهدايا مجانية لتمكين ذوى الإعاقة البصرية وإتاحة الفرصة لهم لتناول مياه الشرب والسوائل المختلفة دون أى معاناة .

وأكد المحافظ أنه فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأبنائنا الطلاب من ذوى الهمم والقدرات الخاصة ، فنعمل جاهدين لدعمهم ومساندتهم لتمكينهم ودمجهم فى المجتمع لما يمتلكونه من عزيمة وإصرار على النجاح والتفوق والتميز .

فيما أوضحت الدكتورة عبلة عادل بأن توزيع أجهزة قياس السوائل تم تنفيذه فى فاعلية تم تنظيمها بمناسبة مرور عام على تدشين المبادرة ، وبدعم وتشجيع من محافظ أسوان ، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ، ووزارة الشباب والرياضة ممثلة فى ( إدارة التعليم المدنى ) برنامج تنمية أبناء الصعيد ، وبمشاركة إحدى الشركات المتخصصة ، حيث تم إختيارهم بكل شفافية وفقاً للشروط والضوابط المنظمة وعقب قيامهم بالتسجيل على اللينك الخاص بالمبادرة ، وإرفاق المستندات الدالة على الإعاقة .

طريق مضيء لطفلى

وقد حضر الفعاليات ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة ، وقيادات المديرية ، وتم توزيع شهادات التقدير لأبنائنا المتفوقين فى القرآن الكريم ، وفريق كرة الجرس الذى حصد المركز الأول بنات ، والمركز الثانى شباب ، بجانب باقى المواهب الفنية من إلقاء الشعر و الغناء والرسم ، وإختتمت الفعاليات بتقديم فقرات فنية للموهبين من ذوى الإعاقة البصرية .

بعث اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال فى برقيته بأنه " بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بهذه المناسبة العزيزة ، لتظل هذه الذكرى خالدة فى تاريخنا الوطنى ، ومبعث إعتزاز وفخر لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء ، ليسجلوا صفحة مشرقة من صفحات كفاح الشعب المصرى المضيئة على مر العصور‬ .