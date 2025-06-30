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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يسلم الأطراف الصناعية لـ 110 مستحقين بمركز التأهيل الاجتماعي الشامل

مركز التأهيل الاجتماعى الشامل بأسوان
مركز التأهيل الاجتماعى الشامل بأسوان
محمد عبد الفتاح

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتسليم الأطراف الصناعية المجانية لـ 110 حالات من المستحقين بمركز التأهيل الإجتماعى الشامل بطريق السادات وذلك بالتعاون بين مبادرة " جبر الخواطر " التابعة للمحافظة ومؤسسة " أيدينا مع بعض للتأهيل ".

وذلك بحضور محمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى ، وسندس مدير إدارة خدمة المواطنين ، بالإضافة إلى علاء أحمد مدير المؤسسة بأسوان .

ويأتى ذلك تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لتوفير أوجه الرعاية المختلفة للبسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً .

وحرص الدكتور إسماعيل كمال للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المترددين على المركز ، والتسهيلات المختلفة التى يتم تقديمها لهم لحصولهم عليها بالكفاءة العالية ، مشيداً بالجهود المبذولة ضمن منظومة العمل التطوعى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ، ومن بينها مؤسسة " بأيدينا مع بعض للتأهيل " لتخفيف معاناة المشقة والسفر على المستفيدين من الأطراف الصناعية ، وهو النموذج الذى يتم تطبيقه داخل مركز التأهيل .

الأطراف الصناعية

فيما أوضح مسئولى المؤسسة بأنه يتم توفير الأطراف الصناعية ذات تقنية الأبعاد الثلاثية ، ويتم  إجراء الأبحاث بالتنسيق مع مكاتب التأهيل الإجتماعى التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى للحالات المختلفة بالتعاون مع فريق الدعم الفنى ، والدعم النفسى لعمل المقاسات اللازمة للأطراف الصناعية العلوية والسفلية للمستفيدين .

مؤكدين بأنه بالتوازى يتم الحصر للحالات الفعلية التى تحتاج لتوفير أطراف صناعية ، كما يتم تنفيذ الصيانة للأجهزة التى تم تسليمها دون أى مقابل ، ويتم متابعة ذلك أولاً بأول لتقديم الخدمة على الوجه الأكمل .

فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2500 متر ، وبتكلفة 365 مليون جنيه ضمن سلسلة المشروعات التى تشهدها مناطق شرق مدينة أسوان.

وقدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره للقائمين على تنفيذ مبادرة " طريق مضئ لطفلى" بقيادة الدكتورة عبلة عادل مؤسس المبادرة لتوزيع 40 جهاز لقياس السوائل كهدايا مجانية لتمكين ذوى الإعاقة البصرية .

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