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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع تغطية مصرف السيل

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2500 متر ، وبتكلفة 365 مليون جنيه ضمن سلسلة المشروعات التى تشهدها مناطق شرق مدينة أسوان .

وأثناء تفقده للمشروع برفقه اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس عمر سيف وكيل وزارة الموارد المائية والرى، فضلاً عن القيادات التنفيذية استمع الدكتور إسماعيل كمال لشرح عن تفاصيل المشروع، والذى شهد تنفيذ مسافة 1800 متر ، وجارى العمل فى المسافة المتبقية بطول 700 متر .

حيث وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تغطية مصرف السيل ليتم نهوها وفقاً للتوقيت المحدد لها فى نهاية سبتمبر القادم ، مع إعداد دراسة متكاملة لاستغلال المناطق الناتجة عن أعمال التغطية سواء بتوسعة الطريق ليكون عبارة عن حارتين، مع إقامة بعض الحدائق والمسطحات الخضراء، وزيادة التشجير، وتنفيذ أعمال الإنارة والدهانات لخلق متنفس ترفيهى لهم، وإحداث نقلة حضارية بهذه المنطقة .

المتابعة الميدانية

وحرص المحافظ على الاستماع لمطالب المواطنين، موجهاً المسئولين لدراستها ووضع الحلول العاجلة والجذرية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

فيما قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره للقائمين على تنفيذ مبادرة " طريق مضيء لطفلى" بقيادة الدكتورة عبلة عادل مؤسس المبادرة لتوزيع 40 جهاز لقياس السوائل كهدايا مجانية لتمكين ذوى الإعاقة البصرية وإتاحة الفرصة لهم لتناول مياه الشرب والسوائل المختلفة دون أى معاناة.

وأكد المحافظ أنه فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأبنائنا الطلاب من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، فنعمل جاهدين لدعمهم ومساندتهم لتمكينهم ودمجهم فى المجتمع لما يمتلكونه من عزيمة وإصرار على النجاح والتفوق والتميز.

فيما أوضحت الدكتورة عبلة عادل بأن توزيع أجهزة قياس السوائل تم تنفيذه فى فاعلية تم تنظيمها بمناسبة مرور عام على تدشين المبادرة، وبدعم وتشجيع من محافظ أسوان، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الشباب والرياضة ممثلة فى ( إدارة التعليم المدنى ) برنامج تنمية أبناء الصعيد.

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