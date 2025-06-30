محافظ أسوان يعتمد الخطة العامة للتعبئة وخطة المحافظة للكوارث والأزمات لعام 2025/2026

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الخطة العامة للتعبئة وخطة المحافظة للكوارث والأزمات 2025/2026 ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات التنفيذية ومديريات الخدمات من أعضاء اللجنة الدائمة للتعبئة العامة بالمحافظة.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز الإستعدادات وتحقيق الجاهزية الكاملة لمواجهة الأزمات والكوارث وضمان تحقيق أمن وسلامة المواطنين مع الحفاظ على الممتلكات والمنشآت الحيوية.

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن إعتماد هذه الخطط يأتى فى إطار التوجيهات المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية من أجل الحصر المتواصل لجميع الإمكانيات المتاحة بكافة القطاعات وإستثمارها فى تحسين إتخاذ القرار وتعزيز قدرات المحافظة للتعامل الفوري والفعال مع مختلف أنواع الكوارث والطوارئ.

التعبئة والاحصاء

كما كلف الدكتور إسماعيل كمال بالعمل الفورى على تفعيل محاور الخطة الرئيسية والفرعية ، مع التأكيد على تحديث وتدقيق البيانات والحصر الفعلى لكافة الإمكانيات أولاً بأول بكل شفافية داخل الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية سواء من القوى البشرية أو المعدات المختلفة .

وأشار المحافظ إلى أهمية ذلك فى تحقيق أعلى معدلات التنمية وتلبية كافة إحتياجات المحافظة وضمان تحقيق التعاون والتواصل الدائم وتبادل الخبرات لمواجهة كافة التحديات وتأمين إستجابة منسقة وفعالة فى حالات الطوارئ .

فيما ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لتحقيق الجاهزية الكاملة لإنجاح المنظومة الجديدة حتى يتسنى للمواطن الأسوانى تلقى الخدمة بالجودة العالية ووفقاً للمعايير العالمية.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان بدءاً من الغد الأول لشهر يوليو المقبل ضمن محافظات المرحلة الأولى ، وطبقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

وكلف المحافظ بتشكيل غرفة طوارئ برئاسة نائب المحافظ وعضوية المختصين لسرعة التفاعل مع أى شكاوى ، وإتخاذ الإجراءات الفورية لحلها وتلبيتها ، وبالتوازى سيتم المتابعة اللحظية من المحافظ شخصياً للتدخل لدى المستوى الأعلى لتذليل أى عقبات أولاً بأول .