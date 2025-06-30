قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيدات بتروجت يحققن لقب الدوري الممتاز لتنس الطاولة
محمد عبد المنعم يخوض تمارين تأهيلية بعد العودة من إصابة الصليبي
القوات المسلحة: سحب ملفات التقديم للكليات العسكرية من 5 يوليو حتى 4 سبتمبر
الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات العسكرية.. اعرف تفاصيل وشروط كل كلية
مدبولي: إطلاق برنامج نوفي لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية
أفضل دعاء للصائمين يوم عاشوراء 2025.. لا تفوّت ثوابه
الرمادي يُسلّم التقرير الفني.. ولبيب يشكره على كأس النجاة
محمد شوقي مديرا فنيا لـ زد الموسم الجديد
أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟
الأفضل بعد رمضان.. فضل الصيام في شهر الله المحرم
البطولة الحائرة | ما مصير كأس السوبر المصري.. هل سيُلعب في الكويت أم البحرين؟
الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يعتمد الخطة العامة للتعبئة وخطة المحافظة للكوارث والأزمات لعام 2025/2026

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
محمد عبد الفتاح

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الخطة العامة للتعبئة وخطة المحافظة للكوارث والأزمات 2025/2026 ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات التنفيذية ومديريات الخدمات من أعضاء اللجنة الدائمة للتعبئة العامة بالمحافظة. 

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز الإستعدادات وتحقيق الجاهزية الكاملة لمواجهة الأزمات والكوارث وضمان تحقيق أمن وسلامة المواطنين مع الحفاظ على الممتلكات والمنشآت الحيوية. 

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن إعتماد هذه الخطط يأتى فى إطار التوجيهات المستمرة من  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية من أجل الحصر المتواصل لجميع الإمكانيات المتاحة بكافة القطاعات وإستثمارها فى تحسين إتخاذ القرار وتعزيز قدرات المحافظة للتعامل الفوري والفعال مع مختلف أنواع الكوارث والطوارئ. 

التعبئة والاحصاء

كما كلف الدكتور إسماعيل كمال بالعمل الفورى على تفعيل محاور الخطة الرئيسية والفرعية ، مع التأكيد على تحديث وتدقيق البيانات والحصر الفعلى لكافة الإمكانيات أولاً بأول بكل شفافية داخل الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية سواء من القوى البشرية أو المعدات المختلفة .

وأشار المحافظ إلى أهمية ذلك فى تحقيق أعلى معدلات التنمية وتلبية كافة إحتياجات المحافظة وضمان تحقيق التعاون والتواصل الدائم وتبادل الخبرات لمواجهة كافة التحديات وتأمين إستجابة منسقة وفعالة فى حالات الطوارئ .

فيما ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لتحقيق الجاهزية الكاملة لإنجاح المنظومة الجديدة حتى يتسنى للمواطن الأسوانى تلقى الخدمة بالجودة العالية ووفقاً للمعايير العالمية. 

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان بدءاً من الغد الأول لشهر يوليو المقبل ضمن محافظات المرحلة الأولى ، وطبقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى. 

وكلف المحافظ بتشكيل غرفة طوارئ برئاسة نائب المحافظ وعضوية المختصين لسرعة التفاعل مع أى شكاوى ، وإتخاذ الإجراءات الفورية لحلها وتلبيتها ، وبالتوازى سيتم المتابعة اللحظية من المحافظ شخصياً للتدخل لدى المستوى الأعلى لتذليل أى عقبات أولاً بأول . 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

اسعار السجائر اليوم 30/6 بعد الزيادة.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت؟

أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

أرشيفية

النوع دا هيوصل 48 جنيها.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكني

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

صورة ارشيفية

أخدت حقنة بالغلط.. وفاة سيدة عقب إجرائها عملية ولادة قيصرية ببنى سويف

ترشيحاتنا

الصفراء

كل ما لا تعرفه عن مرض الصفراء للأطفال

كيكة البوتجاز

في 10 دقائق.. اصنعي كيكة الشوكولاتة على البوتجاز من غير فرن

ضغط الدم

5 دقائق فقط من هذا التمرين تخفض ضغط الدم.. داوم عليها

بالصور

شاب تايواني يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة.. شاهد ماذا حدث له؟

مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة
مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة
مأساة تايوانية.. طالب يفقد قدميه بسبب حيلة تأمين مروعة

بمثابة علبة فيتامين .. تناول ثمرة باذنجان يوميا وشاهد ماذا يحدث لجسمك

ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك
ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك
ن..تناول ثمرة باذنجان يوميًا وشاهد ماذا يحدث لجسمك

الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات العسكرية.. اعرف تفاصيل وشروط كل كلية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

قوات الدفاع الجوي
قوات الدفاع الجوي
قوات الدفاع الجوي

فيديو

قوات الدفاع الجوي

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

ضحية بلطجي السيدة زينب

«آدم» ضحية بلطجي السيدة زينب: عايز حقي.. عاملي عاهة وعايش في الشارع عادي| فيديو

السيارة

ماشيين عكس.. شاهد لحظة القبض على سائقين بالشرقية

شروق عادل مذيعة صدى البلد

قرار عاجل من النيابة تجاه مالك التريلا المتسببة في واقعة الإقليمي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد