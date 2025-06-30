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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو

تهنئة
تهنئة
محمد عبد الفتاح

بعث اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، فى برقيته بأنه " بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية ، يسعدنى أن أبعث بخالص التهنئة بهذه المناسبة العزيزة ، لتظل هذه الذكرى خالدة فى تاريخنا الوطنى ، ومبعث إعتزاز وفخر لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء ، ليسجلوا صفحة مشرقة من صفحات كفاح الشعب المصرى المضيئة على مر العصور‬ .

ودعا المحافظ ، المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها وإستقرارها ، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء فى ظل قيادتكم الحكيمة " .

30 يونيو 

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، بجانب تهنئته لقيادات القوات المسلحة ، والوزراء والمسئولين بهذه الذكرى الغالية .

وقدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، شكره للقائمين على تنفيذ مبادرة " طريق مضئ لطفلى" بقيادة الدكتورة عبلة عادل مؤسس المبادرة لتوزيع 40 جهاز لقياس السوائل كهدايا مجانية لتمكين ذوى الإعاقة البصرية وإتاحة الفرصة لهم لتناول مياه الشرب والسوائل المختلفة دون أى معاناة .

وأكد المحافظ، على أنه فى ظل إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأبنائنا الطلاب من ذوى الهمم والقدرات الخاصة ، فنعمل جاهدين لدعمهم ومساندتهم لتمكينهم ودمجهم فى المجتمع لما يمتلكونه من عزيمة وإصرار على النجاح والتفوق والتميز .

فيما أوضحت الدكتورة عبلة عادل، أن توزيع أجهزة قياس السوائل تم تنفيذه فى فاعلية تم تنظيمها بمناسبة مرور عام على تدشين المبادرة ، وبدعم وتشجيع من محافظ أسوان ، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ، ووزارة الشباب والرياضة ممثلة فى ( إدارة التعليم المدنى ) برنامج تنمية أبناء الصعيد ، وبمشاركة إحدى الشركات المتخصصة .

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